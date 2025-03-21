Девушка, которая не должна была выжить

Она уже семь лет живет как в «Пункте назначения». В 2018-м — страшная авария. В 2021-м — попытка похищения. В 2024-м — теракт, из которого она чудом выбралась. Каждый раз, раз в три года, смерть словно дышит в спину, но Наташа ускользает. В этом году она не стала отмечать день рождения в январе — слишком свежи воспоминания о том, что случилось 22 марта. Как живет человек, который уже четыре раза рождался заново?
Да годовщина…В этом году не праздновала день рождения в январе, планирую в марте именно из-за Крокуса. Мы на концерт с подругой пошли. Нам удалось выбраться оттуда невредимыми. Там молодых в зале практически не было. Не каждый сейчас такое слушает: Арбенину, Земфиру, «Зверей», «Чайф». А мы обожаем.
Мы еще опаздывали прилично. Я должна была на метро доехать до подруги, в итоге по времени не успевали и обе взяли такси сразу до «Крокуса». Мы были такие счастливые тогда, долго ждали этого концерта, готовились, радовались! Кто-то вообще из другого города приехал ради него и погиб. Сделали кучу фоток. После последней, уже из зала, буквально через несколько минут началась стрельба.
Стрелять начали со входа в здание. Сначала мы думали, что это просто часть концерта, поэтому люди не вставали с мест. Внизу слышны были хлопки, кто-то говорил про петарды, а потом началась автоматная очередь, стреляли по спинам. Кто-то бежал к выходу из зала, прямо на террористов. Мы с подругой рванули к аварийному выходу за сценой. Была такая давка! Люди падали. Их подбирали другие и тащили.
Там же, у кулис, был террорист, который расстреливал. Мы потом об этом узнали. Так что шли на авось: подстрелят не подстрелят. Выбежали на улицу и уехали на первой попавшейся машине еще до пожара.
Это очень страшно. Все сказалось, конечно: были еще долго флешбэки, ухо немного приглушенно слышит. Синдром выжившего. Я тогда в таком положении оказалась, когда мне родственники из других городов писали: «Мы слышали про ваш теракт. Вот хорошо, что тебя там не было». И я им отвечала: «Ну, вообще-то, я там была». Стала местным достоянием. Все спрашивать сразу начали, интервью хотели взять — так себе слава жертвы теракта.
После «Крокуса» у меня начались панические атаки, была жуткая депрессия. Спустя неделю подскочило давление. Даже скорую вызывала. Два раза снились сны с событиями того дня. Какое-то время сохранялась память о выстрелах. Сижу, а в голове звуки, будто кто-то сейчас стреляет. Перед глазами картинка, как мы встаем, как мы с толпой бежим. Мысли — попадут или нет. Когда я стояла у сцены уже, передо мной упала женщина, ее подстрелили. Спустя полгода я пошла на фестиваль. Мы сидели в зале. Заиграла музыка с выстрелами и опять меня вернула в те события.
Моя жизнь сильно изменилась: я стала работать над собой. Заниматься спортом, активничать, следить за здоровьем, больше общаться с людьми, куда-то ходить, жить! Для меня весь мир заиграл новыми красками. Мне все хотелось попробовать. Но эффект долго не длится. У людей есть свойство забывать. И к осени чувство «О боже, я жив!» притупилось.
Но я больше не планирую ничего. Один план — дожить. Никогда не знаешь, вернешься ли домой: я теперь это хорошо осознаю. Не то чтобы начала ценить жизнь, скорее просто поняла, что мы смертны и внезапно смертны. К приближающейся дате мое состояние становится все хуже: у меня снова бывают панические атаки, всплывают воспоминания. Я пытаюсь собраться с силами, но пока не получается.
У меня это не первый случай, когда я могла умереть. Они происходят каждые три года. Я живу как в фильме «Пункт назначения», только с другим временным отсчетом. В 2018 году 11 июня мы попали в страшную аварию, в которой выжили. Но после этого у меня не было диких последствий. Все произошло быстро. Раньше мы все время ездили за границу на машине. Случилось это в Будапеште. Мы неслись, подъезжали к мосту. Были три полосы, разделенные отбойником. Погода изменилась резко: пошел сильный дождь, подул ветер. Ничего не было видно. И так получилось, что в нас влетела машина. Наш автомобиль стал крутиться. Папа пытался вырулить, чтобы мы не свалились с моста. В итоге мы врезались в отбойник. Все было помято, кроме крыши. Мы потом еще долго добирались до дома.
В 2021 году 7 октября меня чуть не похитили. Я спасла себя сама, потому что сумела прислушаться к своему организму. Раньше я жила в Подмосковье, около Звенигорода, в деревне. В тот день нужно было брата младшего забрать из кружка. А у нас все друг друга знают в поселке. Машины часто останавливаются и подвозят. Мне нужно было буквально одну остановку проехать. За городом автобусы ходят редко. Ближайший я пропустила, а следующий был только через час. Конечно, я уже опаздывала.
Стою я на остановке, жду автобус. Подъезжает машина. Я сначала отказалась, но он настоял: «Чего боишься?» Ну я и села в машину, ведь сотни раз ездила так. По дороге водитель пытался заговорить меня, много болтал. Рассказывал, что уже меня подвозил когда-то, что меня папа встречал. Хотя этого не было, но почему-то потихоньку я начала отключаться и соглашаться с ним. Я резко почувствовала, как начинаю засыпать, будто в наркоз ухожу. Пошел непонятный запах, эфирный и сладковатый. У меня и сердце биться стало чаще, а реакция стала хуже.
А факты, которые он про меня назвал, самые очевидные ведь были: какая деревня, про папу. Знаете, как холодное чтение. К гадалкам приходишь, и человек тебе рассказывает что-то, связанное с тобой, не основываясь на фактах, а общее, что может подойти множеству людей.
Я даже написать никому не могла, сознание плыло, поэтому решила выпрыгнуть. Я сказала водителю, что неважно себя чувствую. Он стал отговаривать, не хотел останавливаться, поэтому мне пришлось выскочить из машины прямо на дорогу. И только потом я поняла, что меня чуть не украли, меня пытались усыпить. Хорошо, что двери были не заблокированы. Водитель не ожидал, но как будто испугался и сразу уехал дальше. На воздухе тошнить начало, потом легче стало и постепенно отпустило, не считая адреналина. Дошла до города по обочине.
От этого случая я тоже очень долго отходила. В чужие машины больше не сажусь. Первое время даже на такси было страшно ездить. Даже если знала и видела маршрут, у меня все равно начиналась паническая атака, особенно если я чувствовала какие-то запахи. Тошнило, и я просила открыть окно, чтобы был свежий воздух. Долго сидела дома, боялась отводить брата в кружок, боялась черных автомобилей. Больше года было такое. Даже если родители друзей подвозили, все равно было страшно. Я лучше пешком долго идти буду, чем так. Это, наверное, можно считать ПТСР?
А теракт был 22 марта 2024 года, как я уже рассказала, почти ровно через три года опять. Он вошел в мою так называемую коллекцию. Считайте, что я родилась заново. И случаи с каждым годом все жестче становятся. Последний зацепил меня и мою психику больше всего, конечно. Выстрелы за спиной очень выразительно звучат. И если бы я тогда погибла там, никто из моих родных не узнал бы, что произошло, потому что я никому не говорила, что иду на концерт.