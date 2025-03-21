Девушка, которая не должна была выжить

О Крокусе, четвертой жизни и кошмарах наяву





Да годовщина…В этом году не праздновала день рождения в январе, планирую в марте именно из-за Крокуса. Мы на концерт с подругой пошли. Нам удалось выбраться оттуда невредимыми. Там молодых в зале практически не было. Не каждый сейчас такое слушает: Арбенину, Земфиру, «Зверей», «Чайф». А мы обожаем.





Мы еще опаздывали прилично. Я должна была на метро доехать до подруги, в итоге по времени не успевали и обе взяли такси сразу до «Крокуса». Мы были такие счастливые тогда, долго ждали этого концерта, готовились, радовались! Кто-то вообще из другого города приехал ради него и погиб. Сделали кучу фоток. После последней, уже из зала, буквально через несколько минут началась стрельба.





Стрелять начали со входа в здание. Сначала мы думали, что это просто часть концерта, поэтому люди не вставали с мест. Внизу слышны были хлопки, кто-то говорил про петарды, а потом началась автоматная очередь, стреляли по спинам. Кто-то бежал к выходу из зала, прямо на террористов. Мы с подругой рванули к аварийному выходу за сценой. Была такая давка! Люди падали. Их подбирали другие и тащили.





Там же, у кулис, был террорист, который расстреливал. Мы потом об этом узнали. Так что шли на авось: подстрелят не подстрелят. Выбежали на улицу и уехали на первой попавшейся машине еще до пожара.





Это очень страшно. Все сказалось, конечно: были еще долго флешбэки, ухо немного приглушенно слышит. Синдром выжившего. Я тогда в таком положении оказалась, когда мне родственники из других городов писали: «Мы слышали про ваш теракт. Вот хорошо, что тебя там не было». И я им отвечала: «Ну, вообще-то, я там была». Стала местным достоянием. Все спрашивать сразу начали, интервью хотели взять — так себе слава жертвы теракта.