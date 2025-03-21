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Девушка, которая не должна была выжить
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Как Наташа пережила аварию, похищение и теракт в Крокусе — и каждый раз уходила от смерти Коллаж: Daily Storm
Чтиво

Девушка, которая не должна была выжить

Как Наташа пережила аварию, похищение и теракт в Крокусе — и каждый раз уходила от смерти

Коллаж: Daily Storm

Она уже семь лет живет как в «Пункте назначения». В 2018-м — страшная авария. В 2021-м — попытка похищения. В 2024-м — теракт, из которого она чудом выбралась. Каждый раз, раз в три года, смерть словно дышит в спину, но Наташа ускользает. В этом году она не стала отмечать день рождения в январе — слишком свежи воспоминания о том, что случилось 22 марта. Как живет человек, который уже четыре раза рождался заново?

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О Крокусе, четвертой жизни и кошмарах наяву


Да годовщина…В этом году не праздновала день рождения в январе, планирую в марте именно из-за Крокуса. Мы на концерт с подругой пошли. Нам удалось выбраться оттуда невредимыми. Там молодых в зале практически не было. Не каждый сейчас такое слушает: Арбенину, Земфиру, «Зверей», «Чайф». А мы обожаем.


Мы еще опаздывали прилично. Я должна была на метро доехать до подруги, в итоге по времени не успевали и обе взяли такси сразу до «Крокуса». Мы были такие счастливые тогда, долго ждали этого концерта, готовились, радовались! Кто-то вообще из другого города приехал ради него и погиб. Сделали кучу фоток. После последней, уже из зала, буквально через несколько минут началась стрельба.


Стрелять начали со входа в здание. Сначала мы думали, что это просто часть концерта, поэтому люди не вставали с мест. Внизу слышны были хлопки, кто-то говорил про петарды, а потом началась автоматная очередь, стреляли по спинам. Кто-то бежал к выходу из зала, прямо на террористов. Мы с подругой рванули к аварийному выходу за сценой. Была такая давка! Люди падали. Их подбирали другие и тащили.


Там же, у кулис, был террорист, который расстреливал. Мы потом об этом узнали. Так что шли на авось: подстрелят не подстрелят. Выбежали на улицу и уехали на первой попавшейся машине еще до пожара.


Это очень страшно. Все сказалось, конечно: были еще долго флешбэки, ухо немного приглушенно слышит. Синдром выжившего. Я тогда в таком положении оказалась, когда мне родственники из других городов писали: «Мы слышали про ваш теракт. Вот хорошо, что тебя там не было». И я им отвечала: «Ну, вообще-то, я там была». Стала местным достоянием. Все спрашивать сразу начали, интервью хотели взять так себе слава жертвы теракта.

Фото из личного архива героя публикации
Фото из личного архива героя публикации

После «Крокуса» у меня начались панические атаки, была жуткая депрессия. Спустя неделю подскочило давление. Даже скорую вызывала. Два раза снились сны с событиями того дня. Какое-то время сохранялась память о выстрелах. Сижу, а в голове звуки, будто кто-то сейчас стреляет. Перед глазами картинка, как мы встаем, как мы с толпой бежим. Мысли попадут или нет. Когда я стояла у сцены уже, передо мной упала женщина, ее подстрелили. Спустя полгода я пошла на фестиваль. Мы сидели в зале. Заиграла музыка с выстрелами и опять меня вернула в те события.


Моя жизнь сильно изменилась: я стала работать над собой. Заниматься спортом, активничать, следить за здоровьем, больше общаться с людьми, куда-то ходить, жить! Для меня весь мир заиграл новыми красками. Мне все хотелось попробовать. Но эффект долго не длится. У людей есть свойство забывать. И к осени чувство «О боже, я жив!» притупилось.


Но я больше не планирую ничего. Один план дожить. Никогда не знаешь, вернешься ли домой: я теперь это хорошо осознаю. Не то чтобы начала ценить жизнь, скорее просто поняла, что мы смертны и внезапно смертны. К приближающейся дате мое состояние становится все хуже: у меня снова бывают панические атаки, всплывают воспоминания. Я пытаюсь собраться с силами, но пока не получается.

Я могла умереть и раньше


У меня это не первый случай, когда я могла умереть. Они происходят каждые три года. Я живу как в фильме «Пункт назначения», только с другим временным отсчетом. В 2018 году 11 июня мы попали в страшную аварию, в которой выжили. Но после этого у меня не было диких последствий. Все произошло быстро. Раньше мы все время ездили за границу на машине. Случилось это в Будапеште. Мы неслись, подъезжали к мосту. Были три полосы, разделенные отбойником. Погода изменилась резко: пошел сильный дождь, подул ветер. Ничего не было видно. И так получилось, что в нас влетела машина. Наш автомобиль стал крутиться. Папа пытался вырулить, чтобы мы не свалились с моста. В итоге мы врезались в отбойник. Все было помято, кроме крыши. Мы потом еще долго добирались до дома.

Фото из личного архива героя публикации
Фото из личного архива героя публикации

В 2021 году 7 октября меня чуть не похитили. Я спасла себя сама, потому что сумела прислушаться к своему организму. Раньше я жила в Подмосковье, около Звенигорода, в деревне. В тот день нужно было брата младшего забрать из кружка. А у нас все друг друга знают в поселке. Машины часто останавливаются и подвозят. Мне нужно было буквально одну остановку проехать. За городом автобусы ходят редко. Ближайший я пропустила, а следующий был только через час. Конечно, я уже опаздывала.


Стою я на остановке, жду автобус. Подъезжает машина. Я сначала отказалась, но он настоял: «Чего боишься?» Ну я и села в машину, ведь сотни раз ездила так. По дороге водитель пытался заговорить меня, много болтал. Рассказывал, что уже меня подвозил когда-то, что меня папа встречал. Хотя этого не было, но почему-то потихоньку я начала отключаться и соглашаться с ним. Я резко почувствовала, как начинаю засыпать, будто в наркоз ухожу. Пошел непонятный запах, эфирный и сладковатый. У меня и сердце биться стало чаще, а реакция стала хуже.


А факты, которые он про меня назвал, самые очевидные ведь были: какая деревня, про папу. Знаете, как холодное чтение. К гадалкам приходишь, и человек тебе рассказывает что-то, связанное с тобой, не основываясь на фактах, а общее, что может подойти множеству людей.


Я даже написать никому не могла, сознание плыло, поэтому решила выпрыгнуть. Я сказала водителю, что неважно себя чувствую. Он стал отговаривать, не хотел останавливаться, поэтому мне пришлось выскочить из машины прямо на дорогу. И только потом я поняла, что меня чуть не украли, меня пытались усыпить. Хорошо, что двери были не заблокированы. Водитель не ожидал, но как будто испугался и сразу уехал дальше. На воздухе тошнить начало, потом легче стало и постепенно отпустило, не считая адреналина. Дошла до города по обочине.

Фото из личного архива героя публикации
Фото из личного архива героя публикации

От этого случая я тоже очень долго отходила. В чужие машины больше не сажусь. Первое время даже на такси было страшно ездить. Даже если знала и видела маршрут, у меня все равно начиналась паническая атака, особенно если я чувствовала какие-то запахи. Тошнило, и я просила открыть окно, чтобы был свежий воздух. Долго сидела дома, боялась отводить брата в кружок, боялась черных автомобилей. Больше года было такое. Даже если родители друзей подвозили, все равно было страшно. Я лучше пешком долго идти буду, чем так. Это, наверное, можно считать ПТСР?


А теракт был 22 марта 2024 года, как я уже рассказала, почти ровно через три года опять. Он вошел в мою так называемую коллекцию. Считайте, что я родилась заново. И случаи с каждым годом все жестче становятся. Последний зацепил меня и мою психику больше всего, конечно. Выстрелы за спиной очень выразительно звучат. И если бы я тогда погибла там, никто из моих родных не узнал бы, что произошло, потому что я никому не говорила, что иду на концерт.

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