Отлученный батюшка: как курский священник-волонтер стал врагом для своей епархии

Потом мне звонили с неопределившегося номера: «Вы в интернете рассказали, что с вами произошло. За это вас хотят второй раз вывезти». А недавно один солдат рассказал, что меня хотели расстрелять на трассе, гранату во двор бросить. Но никто не захотел иметь дело с попом.





За несколько недель до церковного суда я разговаривал с митрополитом Германом. Пусть владыка знает, чем я занимаюсь, помолится или поможет. Он меня морально поддержал. А потом ему Зайцев со своими приспешниками преподнесли ложную информацию.





Меня вызвали в епархию на церковный суд. Даже не предъявили, за что. Только намеки: «Чем там занимаешься? Что возишь? А вы знаете, что своими публикациями компрометируете [людей]?» Когда я им дал папку с доказательствами, они сказали, что это все бред и неправда. Тогда я им: «Передайте владыке, за какую сумму вы меня продали?» Встал и ушел.





Они написали, что я дерзко ответил. Меня лишили креста, рясы и забрали Любостанский приход. Но возникает вопрос — зачем меня оставили в сане священника, но без креста и рясы?





Как на слова батюшки отреагировал глава района





Владимир Зайцев уверен: происходящее — месть от Боярского. Якобы священник просил его помочь сместить настоятеля одной из церквей района. Теперь руководитель администрации находится под нападками недовольного батюшки.





— Боярский в Большесолдатском якобы изгоняет бесов. Еще до того, как сюда зашли укропы, он был у меня на приеме. Хотел, чтобы я помог выгнать отца из Скороднянского прихода. Там храм новый, церковная школа. Я сказал, что не имею к этому отношения.





Использовав момент, что беда к нам пришла, он решил показать себя. Его никто не просил [помогать]. Администрация района в этом совершенно не нуждается. Но если у человека есть желание поехать туда, я только за.





Без разрешения [владыки] он не имел права выезжать за пределы своего прихода. А он ездил по селам, в Абхазию. Там был примерно в ноябре 2024 года. Его наши же люди увидели и сказали: «Что ты тут делаешь?» — «Да я в больницу приехал». В какую больницу? Вы сами прекрасно знаете, у нас в деревне лучше больницы, чем в Абхазии.





Его однажды спецслужбы взяли. За что? Якобы он передавал сведения и фото сгоревших домов на Украину. Для проверки задержали, увозили, занимались с ним. Я не знаю. Он же пишет, что якобы это глава района дал команду ФСБ, и его задержали. Я отношения никакого вообще не имею.





Покушение… Он мне дурно не нужен! У меня хватит работы, поручений от администрации и губернатора. Тем более, у меня конфликтной ситуации даже с ним никогда до этого не было. Вообще ни с кем. Я не конфликтный человек, наоборот, помогаю.





По этим и другим вопросам мною был проинформирован владыка Герман. О том, что он пишет на меня кляузы. У Боярского нет авторитета и среди священнослужителей. Он против всех них. Якобы тут церковь занимается поборами, другими делами. Поэтому проинформировано было не только мной, но и со стороны священнослужителей.





Что говорят внутри Курской епархии





В Курской епархии пояснили Daily Storm, что Владимира Боярского не лишали сана. Священника запретили в служении. Других подробностей помощник митрополита не раскрыл: детали касаются лично Боярского и являются конфиденциальными. А произошедшая ситуация — внутрицерковное дело.





Представитель церквей региона допустил, что позже епархия может выпустить официальное объяснение произошедшего. Однако о деталях разбирательств Daily Storm рассказал на условиях анонимности другой священник. Наш источник знаком с причинами и итогами разбирательств.





— Этот человек раздает визитки: «Я лечу, приходите и приезжайте ко мне». Церковный колдун. Там целый огромный ряд нарушений устава, правил различных. Видел его фотографию. Обратите внимание, у него на груди крест с украшениями. Его можно носить по благословению патриарха. А у Боярского нет его! Сам себя наградил этим крестом. <...> [На фото он] ажурный, с узорами. Кресты с украшениями могут быть и без камней.





Он на суде слова не давал сказать. Только он прав. Его запретили в священнослужении за ряд, за целый ряд дисциплинарных, канонических, уставных нарушений. Его волонтерская деятельность абсолютно рядом не стоит. Данное решение суда не беспочвенное. Случай вопиющий, будем так говорить. Прикрываться волонтерством, медалями — это бессовестно и нечестно.





Что говорят местные жители





Вместе с новостями о церковном суде против Боярского в курских пабликах появилось множество комментариев в поддержку батюшки. Люди из Большесолдатского района были недовольны итогами разбирательств в епархии.





Были ли раньше у батюшки конфликты с руководством — до конца непонятно. Слова собеседников отличаются. Такая же ситуация и с их личным мнением по поводу гуманитарной обстановки в приграничном населенном пункте. Четыре собеседника сходятся в одном: батюшка действительно лечит людей молитвами. Одна женщина уточнила, что два года назад за вычитывание отец брал 500 рублей, батон и бутылку масла. Другая собеседница добавила, что священник помогает людям и бесплатно.





Ольга — верующая семейная женщина. Она живет далеко от прихода батюшки, в противоположном конце Большесолдатского района. Однако наша собеседница лично знает Боярского и даже обращалась к нему за помощью.





— У него очень давняя вражда с главой нашей администрации. Пару недель назад батюшка составил обращение, которое подписали многие жители района Большесолдатского. С пожеланиями отставки главы.