«У наших девчонок болят глаза»: откровения волонтера, который рискует здоровьем, спасая Черное море

Чего добились за два месяца





Если брать Анапу и Витязево, то там обстановка с очисткой пляжей кардинально изменилась. Практически все вычищено. Дальше идет Бугазская коса, где работают ребята из штаба «Шлагбаум», медленно, но уверенно двигаются, очищают мазут.





После идет Темрюкский район, это поселок Веселовка, где ситуация хуже, то есть мазут все еще есть. Ребята усиленно работают. Там и дальше, до Тамани, где-то около 30-40 километров, уже начинается наша зона ответственности, где все еще много мазута. Работаем, вычищаем, спасаем, делаем все, что от нас зависит, не расслабляемся!





Правда, есть проблемы. Волонтеров очень мало, их не хватает. Нам надо бы увеличить количество группировок. Очень мало людей идет сейчас на помощь. Они необходимы в поселке Волна Темрюкского района, нужно рассредоточить ребят там, а также отправить в станицу Тамань и в поселок Веселовка. На Бугазской косе тоже нуждаются в помощи. По-хорошему, еще человек 500 нужно. Это в идеале, конечно. А так человек 200 минимум.





Опасность





На данный момент опасность от бензапирена для нас невелика, поскольку держится нулевая температура и испарения, соответственно, минимальны. Но когда солнышко начнет пригревать, она будет велика, потому что у нас есть случаи, когда даже сейчас девочки наши уезжали домой с работ, и впоследствии у них возникали проблемы с глазами и дыханием. То есть дозу этого вещества они получали, конечно.





Слава богу, что многие обошлись без серьезных последствий, но тем не менее, это неприятно. И то последствий не было только потому, что сейчас холодно. Все минимально. А наступит тепло, придет жара, и если мазут будет все еще там, то на пляжах станет очень опасно.





Мне тяжело оценить с экспертной и медицинской точки зрения, насколько это опасно, но, конечно, детей пока не стоит туда везти, хотя, насколько я знаю, в Анапе более-менее уже вычистили пляжи. Я наблюдал, глубиной в метр песка убрали. Но это город-курорт как раз. А дальше, в сторону Темрюкского района, где нет классификации курортной зоны, есть просто дикие места, там ситуация пока весьма тяжелая. Но она поправима. Если мы там тоже снимем этот слой, то тогда тоже будет легче.





Мы смогли уйти от неприятного запаха в городах. Обычно он присутствует, когда идет свежий выброс, особенно в теплое время. То есть выбросило из моря волнами мазут — он лежит на берегу. И пока он не обветрился, не закоксовался, стоит этот ужасный запах. После того как это произошло, проходит полдня, и весь запах исчезает. Ты его не ощущаешь. Сейчас еще ветер, который его сдувает, и такого стойкого запаха, как раньше, уже нет. Понятно, что когда только начались очистительные работы, он был постоянно. Сегодня, например, были выбросы на Веселовке, открылись мазутные ловушки. Завтра-послезавтра поедем срочно это все ликвидировать. У нас, в Волне, с правой стороны тоже вчера-позавчера, но мы быстро все убрали.