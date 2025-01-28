«Дочь полка». История младенца, которого отец-одиночка вынужден был взять с собой на СВО

С едой и принадлежностями для младенца помогали гуманитарщики. В подразделении Исы не забывали про «дочь полка» и вписывали в запрос волонтерам смеси, каши, соки, памперсы и детские витамины. А когда девочка подросла, то пристрастилась к консервам с тушенкой и печенью.

К купанию и пеленанию молодой отец подходил с особенной аккуратностью и в этом процессе не принимал ничьей помощи, справлялся своими силами.

«Я ее никому не отдавал трогать. Это ревность отца, они ревнуют детей совсем по-другому. В отпуске, когда мыл дочь, ко мне двоюродная сестра приходила, говорит: «Давай помогу». Дочка: «Не-не-не». Вообще ни в какую, никому не дает себя трогать», — рассказал Иса.

За проведенные на СВО дни отец и дочь сменили много мест жительства и пережили всякое. Окрестности Токмака подвергались частым бомбардировкам. Второй дом, в который переехало семейство, уничтожило снарядом. Без крова приходилось жить с ребенком даже в блиндаже.

При переезде в город машина Исы попала под обстрел HIMARS и во время неудачного маневра врезалась в преграду. Гаджиевы спрятались в овраге, но, к счастью, мимо проезжал БТР, и водитель подобрал их. Дочке понравилось ездить на броневике, добавил Иса.

Солдат признался, что в таких обстоятельствах раздумывал и о том, как быть с дочерью, если с ним что-то случится.

«Спрашивал у близкого товарища: «Ситуация такая, может, я завтра не вернусь или еще что случится. Можешь ли ты ее к себе домой забрать? Он говорит: «Ты дурак, ты о чем вообще думаешь?! Даже не думай об этом, вообще близко не подпускай это в сердце! Что я, что она, что мы все — твоя семья. Не сомневайся, мы всегда будем рядом», — с теплотой вспоминает Иса.

Жизнь после окопов

В октябре 2024 года представители военной прокуратуры приехали за семьей Гаджиевых. Командование выдало ему боевое распоряжение и предоставило отпуск. Отец и маленькая дочь наконец отправились домой в Дагестан. Но навсегда отпустить военнослужащего не могли, и Исе предложили вернуться. На этот раз не на передок, а в военную часть. Но условия там плохо подходили для ребенка.

«Негде было помыть ее, искупать. На СВО лучше было: я ее через день купал в тазике с теплой водой, и холодно не было. А тут сквозняк. Оголенные провода висели. Шумно, по казарме собаки, кошки бегают. Из-за грязи у дочки точки на теле точки появились», — пожаловался отец.

В командовании не смогли предоставить семье отдельную комнату. Однажды во время прогулки к Исе подошли солдаты и спросили, не он ли тот самый отец-одиночка, который по передовой катался на БМП с дочкой. Они посоветовали «знаменитости» обратиться за помощью к соучредительнице АНО «Женский фронт» Анастасии Кашеваровой, что Иса и сделал.

Спустя час после разговора с ее представителем к Исе прибежал заместитель командира и сказал, что для них с дочкой нашлась отдельная комната. На следующее утро командование вспомнило, что у военнослужащего Гаджиева имеется неиспользованный отпуск, и предоставило ему две недели отдыха.





Пока Иса ждет окончательного увольнения, ему по-прежнему необходимо проходить службу в части. Но он не унывает — главное, что тут безопаснее для полуторагодовалой дочери и самое тяжелое время уже позади. На службе они не расстаются и оба ютятся то в казарме, то в выделенной комнате.