Приехать в Москву и умереть: как африканские беженцы годами ищут убежище в России

Утром понедельника в моей френд-ленте появилась новость: «Эдда Гад скончался в больнице от потери крови. Спасибо всем, кто пытался помочь». Историю об этом 16-летнем беженце из Демократической Республики Конго Эдда Гаде Калулу (Гад — от слова the God, Бог) я начала писать незадолго до известия о его смерти. У подростка был неинфекционный цирроз печени, в довесок еще порок сердца. Разные общественные организации и врачи пытались спасти его, но болезнь была слишком сильно «запущена».





Семья мальчика бежала из Конго, раздираемого бесконечной гражданской войной, в Россию в поисках защиты. Здесь же встретилась с холодным гостеприимством властей и счетом в четыре миллиона рублей за лечение, вместо лучшей жизни. Если бы не волонтеры и гражданские активисты, выживать было бы совсем невозможно.





История одной семьи





Еще до известия о смерти Гада я встретилась с его семьей: мамой Жоли и братьями Боозом и Базилем. Жоли зарабатывает плетением афрокосичек, более «правильных» в Москве никто не делает. На стуле перед ней сидит Ольга Николаенко, бывший директор некоммерческого образовательного центра для детей-беженцев «Школа на коленке».





«Тебе не больно? Не слишком затягиваю?» — Жоли спрашивает на конголезском диалекте французского, старший сын Бооз переводит.





«Все хорошо, просто непривычно», — отвечает Ольга, уже половина ее головы покрыта тонкими змейками косичек.





Восемнадцатилетний Бооз и восьмилетний Базиль хорошо говорят по-русски. Они усердно занимаются в «Школе на коленке», где учат в основном языки и математику, в обычную школу они ходить не могут, поскольку не имеют в России официального статуса.





Базиль засыпает меня вопросами: «А кем ты работаешь, а долго училась, во что веришь?» Старший брат его одергивает: «Дай взрослым поговорить». Когда Ольга спрашивает мальчика, на каком языке ему удобнее думать, Базиль смущается.





«Когда по-русски, когда на мамином», — в итоге отвечает он.