Здесь рыбы нет. Вторая часть репортажа Daily Storm об экологической катастрофе в Тихом океане

Только в бухте перемещаюсь в рубку. Владимир Григорьевич говорит, что часа через два волна стихнет. Правда, к этому времени будет уже темно, и это не добавляет положительных эмоций.





— Бывало, что суда в Тихой (так называется бухта, где мы стоим) по двое суток ждали, — делится опытом капитан.





Ждем и мы. Но недолго. Минут через двадцать волна немного утихает, а в направлении Петропавловска-Камчатского устремляется средних размеров корабль. Если догнать его и сесть на хвост в метрах пятидесяти, то о шторме можно не волноваться: ведущее судно погасит все волны.





Задумка хорошая, но нам не повезло: корабль отвернул в сторону от нашего маршрута, а волны усилились. Кидает нас так, что о походе на нос я даже не думаю: сижу вместе со всеми в рубке.





У Владимира Григорьевича звонит телефон. Жена.





— Я по Авачинской бухте в шторм иду. Не отвлекай.





Не отвлекает.





Чем ближе подходим к берегу, тем сильнее нас подбрасывает.





— Самый сложный участок, здесь обратная волна идет, — объясняет Владимир Григорьевич. — Она разбивается о бетон и возвращается обратно. Из-за этого не угадать, в каком направлении в следующий раз ударит.





Но старенький японский катер выдерживает и эти волны. Мы благополучно заходим в бухту. Владимир Григорьевич признается, что у него из-за шторма давление подскочило и разболелась голова. Анна предлагает ему таблетки, а Александр помогает «припарковать» катер и закрепляет на причале конец.





Рейд за водой подошел к концу.





* * *





Я дописываю репортаж на борту самолета Петропавловск-Камчатский — Москва. У «Аэрофлота» сейчас все предельно строго: от пассажиров требуют весь рейс сидеть в масках, и каждые три часа выдают новые, потому что старые потеряли эффективность. Мне такой подход положительно нравится.





В багажном отделении в Москву летят три полуторалитровые бутылки с водой из Тихого океана. В один из выходных они отправятся на анализ в лабораторию. И затем — долгое томительное ожидание.