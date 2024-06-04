«С начала СВО мы живем в ситуации, когда над головой летают ракеты»

«Деньги тратятся [на их восстановление], а следом бьется [бомбят ВСУ)]. Мы цели и боеприпасы там бьем, а они людей у нас убивают. Эти дроны уже замотали всю душу», — продолжает Валентина.





Дома у Валентины остались муж и любимая собака детей. С тех пор как дом опустел, собака практически перестала есть и сильно исхудала. Валентина признается, что ей, конечно, хочется домой. Но только здесь дети перестали вздрагивать от громких звуков и снова почувствовали вкус мирного неба.





Встречаю еще одну жительницу лагеря — Нелли Васильевну. Она — бабушка, во время обстрелов у нее замирает сердце: «Как бабахнет — аж задыхаешься».





«Я вывезла детей, потому что стреляют. Вот последний раз повела его в садик — и как бабахнет! Тогда украинцы взорвали «Белгород-Арену». А на соседней улице детский сад. Мы с дефектологом простояли в кладовке 2,5 часа. Кладовка была узкая, только стеллажи. А детей куда-то укрыли. Я хотела только выйти, с дефектологом парой слов перекинулась, и вот это бабахнуло. 2,5 часа сирена выла. Когда я вышла, на этой улице жилых домов не было, только больница и детский сад, который считается домом ребенка. Туда малюток приводят. Я побежала. Ни остановок, ничего нет. И все это так страшно было», — делится своими переживаниями женщина.