«Необходимо вернуть солдат ВОВ из небытия». Как поисковики помогают семьям восстановить историю их предков

— Александр Павлович, расскажите, почему вы решили заниматься раскопками?





— Я занимаюсь этим уже 25 лет. Сначала мной двигал интерес к истории. Просто походить и посмотреть на все было интересно. Я был знаком с командиром одного отряда, первый раз я с ним пошел на раскопки, и мне понравилось. Появился азарт. После того как я поднял первый медальон, появилось чувство необходимости вернуть солдат из небытия.





— Вы занимаетесь раскопками с каким-то отрядом или самостоятельно?





— Есть одна краснодарская краевая организация «Собор». С ними я начинал работать и продолжаю. Численность ее — где-то 120 человек. В среднем участвуют человек 40-50 в раскопках.





— Какой случай из вашего опыта запомнился вам больше всего?





— У меня много было необычных случаев. Расскажу один из самых запоминающихся.

Мы в свое время занимались раскопками, ездили по району одному. Там один мужичок хотел в горах пруд выкопать. И когда начал копать, обнаружил боеприпасы времен Второй мировой войны. Он позвонил нам, но мы перенаправили его в Росгвардию, потому что они могут разминировать боеприпасы. Мы ему просто не смогли бы в этом помочь. Росгвардия действительно приехала, разминировала их. Они начали дальше копать, и там пошли кости. Но до этого, за две недели, мне приснился сон. Просыпаюсь я от того, что около кровати моей стоит солдат в форме. В пилотке, в шинели. Я вижу его лицо, с усиками такое. И он мне говорит: «Как я устал лежать, хочу домой». И я проснулся. Мы с ребятами собрались, и я эту историю им рассказал, описал парня этого молодого. Мы подумали, что странно это, но значения большого не придали. Через какое-то время нам позвонили, сказали, что Росгвардия боеприпасы разминировала. И попросили нас приехать, посмотреть, какие кости там остались. Очень много КамАЗов вывезли земли оттуда, чтобы пруд раскопать, машин 15. И мы начали землю перебирать по крупицам в надежде найти останки. И вдруг мне попадается медальон. Я очень рад был, потому что читаемый медальон найти — сделать большую часть работы. Равносильно тому, что финансист миллион рублей нашел. Мы открыли записочку из медальона, прочитали его, сфотографировали. Там были инициалы — Читашвили Димитрий Ильич. Я до сих пор помню их. Грузинская ССР была указана, село, где он жил. Потом еще восьмерых нашли мы, но без медальонов. Ну и начал во мне азарт играть. Я в свое время срочную службу нес в Грузии, у меня там есть друзья. Я позвонил тому, который в погранслужбе работает, объяснил ситуацию, попросил найти его земляка. Он сказал, что постарается попробовать. И буквально через неделю он мне говорит, что со мной свяжется сын Читашвили. Я сижу жду. И правда, он мне позвонил. А он уже пожилой, отца никогда не видел. Мать была беременная, когда отец ушел на фронт. Но у них одна фотография с тех времен все-таки осталась. Мы поговорили, я его на торжественное захоронение воинов пригласил. Он обещал приехать, но не на захоронение, финансовая сторона подкачала, небогато они живут. Я данные ему скинул, где захоронение будет. Но мы с ребятами все-таки решили скинуться, купили билет, чтобы приехала семья, но не смогли они в итоге приехать. Позже приезжали, кстати, его внуки. Я попросил их фотографию на захоронение выслать, чтобы хоть какой-то портрет поставить. И вот они мне высылают портрет, я его распечатываю — и офигеваю! Это был тот человек, который мне снился. Я прихожу в отряд, вытягиваю руку с распечатанной фотографией и говорю, что это он! Все были в шоке! У нас таких моментов много было, но это был первый случай такой, когда человека, которого я видел во сне, я поднял потом.





— Вы узнали, как погиб Читашвили?





— Потом я навел справки через архивы, оказалось, это были ребята раненые. Они после боев остались на ферме, где мы их нашли. Но спустился немецкий десант и их просто закололи и в яму скинули. Местные жители их потом похоронили, а сверху положили мины, чтобы никто не разрыл могилы. Это уже нам рассказали старожилы, бабушка там одна жила, она это помнила.