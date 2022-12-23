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«Военные нежнее. Но встречаются агрессивные». Обзор рынка секс-услуг на Украине и в России после начала СВО
По признанию девушек, количество клиентов сократилось почти вдвое, многие жалуются на жизнь и предпочитают разговоры интиму Коллаж: Daily Storm
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«Военные нежнее. Но встречаются агрессивные». Обзор рынка секс-услуг на Украине и в России после начала СВО

По признанию девушек, количество клиентов сократилось почти вдвое, многие жалуются на жизнь и предпочитают разговоры интиму

Коллаж: Daily Storm

После начала СВО жизнь у всех изменилась. Затронуло это и «эскортниц» — девушек, продающих себя по четкому прайсу. Daily Storm удалось пообщаться с представительницами древнейшей профессии как с российской, так и с украинской стороны. Дамы рассказали, что количество заказов резко снизилось, ведь состоятельные люди, прежде платившие за их услуги, уехали. А с военными большинство таких девушек и вовсе предпочитают не общаться, так как боятся жестокости и агрессии. 


«Богатых нет. Богатые уехали»: жизнь российских «эскортниц» после начала СВО


Кате (имя изменено) из Москвы 23 года. Ее прайс — 400 долларов в час и выше. Она называет корреспондента «заей» и обращается подчеркнуто вежливо на вы. Долгое время Катя работала и «принимала гостей» в столице, набирала себе «постоянников», которые готовы отдать любые деньги за ее услуги. Однако после начала СВО она приняла решение переехать в Дубай. На фронте погиб ее двоюродный брат, и в России девушка оставаться не захотела. 


«Сначала я ездила туда-сюда. Но после начала этого всего недоразумения переехала подальше. У меня двоюродный брат в ВДВ служил, в марте еще под Киевом погиб. Как только узнала, так и поехала [в ОАЭ] в марте. Пару раз только приезжала в Россию, но в основном уже работаю в Дубае, в ОАЭ, и других странах: Бахрейн, Саудовская Аравия, Мальдивы», — делится девушка.


Клиентура также покинула Россию, поэтому и многие ее подруги подались за рубеж, признается Катя. «Богатые люди», как их называет собеседница, уехали из страны из-за трудностей с бизнесом и потому, что страшатся мобилизации. Нет клиентов — нет денег. 


«Денег меньше у людей, работу теряют, бизнес у многих не идет. Санкции дают о себе знать. Плюс некоторые боятся, что ловят людей для мобилизации, поэтому лишний раз не высовываются из дома. Богатых нет в основном, богатые уехали», — рассказала Daily Storm Катя. 


С ней соглашается Настя (имя изменено). В отличие от первой нашей собеседницы, она не уехала за рубеж, но планирует сделать это в ближайшее время. Стоимость ее услуг за час — шесть тысяч рублей. По ее словам, мужчины в Москве стали гораздо тревожнее: заметно нервничают и большую часть оплаченного времени проводят просто за разговорами. 


«Все стали чаще обсуждать актуальные темы. Людям по-человечески хочется выговориться. А общественные темы сейчас у всех на языке, так как всех коснулось: это мобилизация, санкции и прочее. У многих бизнесы пошли в минус», — ответила Настя.


«Если кратко, то ощущения следующие: большинство «платежеспособных», «интеллигентных» и «с мозгами» уехали за границу, что, конечно же, сказалось и на этой сфере в том числе. Мой прайс остался прежним, он в некоторой степени фильтр от быдла. Но, например, военных я не беру к себе. Бывает, что они просятся, конечно. Но они, к сожалению, не подпадают под категорию «платежеспособных» и «интеллигентных», — объяснила она. 


Daily Storm пообщался и с той девушкой, чей прайс немного ниже. Ее зовут Света, и она из Питера. Она старше других наших собеседниц и зовет себя «милф», предлагает свои услуги на ходу, то есть в авто. За час Света берет 2000 рублей и принимает только наличку. По ее словам, ситуация в сфере эскорта сильно не поменялась. Какие-либо подробности своей работы Света отказалась обсуждать, сославшись на высокую занятость.


«Негатив я ни с кем не обсуждаю»: история «эскортницы» с Украины


Грохот орудий и взрывы ракет не мешают развиваться интимному бизнесу на Украине. Многие Telegram-каналы и паблики во «ВКонтакте» через менеджеров продолжают приглашать девушек в Киев и во Львов, предлагая им внушительные суммы за сотрудничество и обещая роскошные апартаменты для встречи с гостями. 

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Индивидуалки, живущие на Украине давно, работают иначе. Они встречаются только с постоянными клиентами, опасаясь столкнуться с проблемами, а их услуги дешевле. Они предлагают скидки бойцам ВСУ и наотрез отказываются взаимодействовать с иностранцами. Одна из них, Мария (имя изменено), работает в Киеве на постоянной основе. Она рассказала Daily Storm, что после начала СВО к ней достаточно часто приходят военные, порой даже из госпиталя. 


«Стало меньше заказов от гражданских и больше от военных. Мой прайс поменялся в гривнах из-за курса, но в долларах остался прежним. Военные приходят чаще сейчас, но среди них нет взрослых мужчин — больше младший офицерский состав и ребята из госпиталя, кто на выписку. Но они не с тяжелыми ранениями. Перед отправкой на фронт редко приходят», — поделилась индивидуалка с Украины. 


При этом Мария, как и девушки из России, говорит о том, что военные в общении ведут себя совсем иначе. Порой они проявляют к девушкам злость, агрессию, даже жестокость. 


«Пару раз была агрессия с их стороны. В основном, конечно, они нежнее гражданских, но всякое за это время случалось. Не хочу это обсуждать ни с кем, на самом деле. Они все более тревожные, это ощущается даже элементарно на уровне интуиции. С ними никакой негатив я не обсуждаю, да и в принципе какие-либо разговоры на политические темы не поддерживаю», — заявила Мария. 

#сво #девушки #эскорт
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