«Как один большой приход»: история везучего кладмена

— Родители знали, кем ты работаешь?

— С ними какая история получилась: мой друг начал переживать, что я много употребляю, и решил им сказать об этом. Родители под предлогом, что привезли мне продукты, попросили выйти из дома. Я выхожу, у подъезда меня скручивают и заталкивают в тачку два здоровых мужика и везут меня несколько часов в лес под Тулу, в наркологичку. Едем, я пытаюсь разговаривать с этими мужиками, говорю им, что это незаконно и они не имеют права меня куда-то везти, но им было все равно. Они сказали, что родители меня туда послали и я им обязан теперь. Полный бред. Это была даже не клиника, а просто дом в лесу. Пока телефон не отобрали, я попытался друзьям отправить точку, где я нахожусь, но там просто ничего не было. Мне сказали, что я доигрался и пока я два месяца не проживу там, никакое мое слово как адекватного человека восприниматься не будет. Меня еще скрутили под веществами. Когда протрезвел, понял, что нужно делать, чтобы сбежать, — Андрей допивает пиво, сминает банку и выбрасывает ее в урну, — перестал идти на конфликт, начал делать то, что скажут. Я понимаю, что нужно будет бежать, я вставал в шесть утра и с другими бегал, спортом занимался. Я тогда много курил, там вообще перестал, знал, что нужно легкие готовить.





— А как сбежал?

— Ну как: неделю я там пробыл, внимания ко мне меньше стало. Ночью, когда приставленный ко мне человек уснул, я спустился на первый этаж. Чтобы выйти, нужно было через кухню пройти, а там кто-то был в этот момент. Пока этот кто-то не пошел спать, я зашкерился на первом этаже, потом вышел. Забора не было, вокруг лес. Там дорога грунтовая была, иду по ней. Ночь, зима, лес, я в одной куртке. Побежал, в какой-то момент увидел впереди зарево, это Тула была. Добрался до дороги какой-то, уже светать начало. Вижу, машина едет. Руку поднимаю, чувак остановился. Это оказался просто какой-то местный пацан, который покататься решил с утра. Я начинаю ему плести, что ехал к бабушке, меня ограбили, все забрали, докинь до Тулы. Он подкинул и даже билет купил мне до Москвы. Очень хороший человек.





— Ты же работал, когда тебя забрали?





— Да, у меня дома было до херища товара, тысяч на 80, — улыбается Андрей, — друзья закопали его, подумали, что один чувак продаст. Он не продал. Все думали, что у него деньги, потом он про****ся, а потом снег растаял, а товара уже не было. Так мы про***** очень много наркотиков.

«Я тогда в первый раз увидел в глазах у мента страх»





За наркопреступления сидит около четверти всех заключенных. Согласно данным судебного департамента Верховного суда, в 2019 году около 40% всех осужденных по наркотическим статьям — молодые люди до 30 лет. Каждый раз, выходя на работу, кладмены рискуют свободой. За сбыт наркотиков в 2020 году суды приговорили около 17 тысяч человек, большинство — за крупный размер сбыта. Чтобы не возвращаться каждый раз домой за новым кладом, курьеры обычно носят с собой несколько пакетиков. И попадают на крупный размер и наказание до 20 лет в тюрьме. Андрей тоже попадался сотрудникам полиции.





— С ментами я плотно сталкивался несколько раз, но тогда было хуже всего. Я тогда работал с МК (мастер-клад — большой клад для других курьеров. — Примеч. Daily Storm) и по дурости поперся в известный московский парк, как я потом узнал, один из самых ментовских парков. Я пошел туда с приятелем, мы один клад сделали, остался еще один. Выходим, тачка прямо в парке стоит, а у нас грамм 50 шишек с собой. Нас принимают, заковывают, сажают в машину. Куда-то едем, они такие:





— Вот, ребята, у вас осталось не так много времени в той жизни. Что вы можете придумать?

— Давайте договоримся, — говорю.

— Давайте! Два ляма.

— Два мы точно никак не соберем, давайте тысяч 500, — я с тысячей рублей в кармане понимаю, что все, конец.

— Ага, б**, 500. Миллион!

— Окей, — встаем в каком-то закоулке, они все это время телефон мой смотрят.

— Давай, звони, — протягивают мне телефон.





Звоню всем, кому могу позвонить, в том числе товарищу, который меня в наркологичку сдал. Там вообще происходит какая-то параллельная история, потому что друзья проворачивают свою схему. У меня дома лежало грамм 300 шишек, они добавляют туда кактус, какую-то траву и делают из них полкило. И пытаются их продать. А тот товарищ ищет закладку с фальшивыми деньгами, чтобы откупить нас. Мы же в это время сидим в машине в наручниках и о****** от происходящего, параллельно им названивая.





В машине я наблюдаю, что наши доблестные менты начинают потихоньку сходить с ума и сами садятся на очко. Им названивают начальники: мол, вы где, вы час как должны были сдать машину и табельное. Они придумывают тупейшие истории про то, как они пробили колесо и скоро приедут. Я в тот момент просто прощался с жизнью, никогда так страшно не было. Единственное, что меня веселило в тот момент, это то, что в какой-то момент они стали бояться больше, чем я. Один из них вышел покурить, другой мне исповедовался:





— Андрей, вот почему все говорят, что менты — козлы? Мы же не козлы.