10 самых красивых садов Москвы: где найти тропики, лаванду и русскую сказку

В Москве прямо сейчас в разгаре ландшафтный фестиваль «Сады и цветы», который превратил столицу в цветущий оазис. Тысячи горожан и туристов гуляют среди водопадов, лавандовых полей и тропических зарослей. Рассказываем, где найти самые живописные уголки.
1. Водопады и тропики на Манежной площади
Восьмиметровый водопад, окруженный пальмами, бамбуком и экзотическими растениями, создает ощущение тропиков в центре Москвы. Здесь же — пруд с карпами, черепахами и зона отдыха с видом на Кремль. Это один из главных центров притяжения фестиваля.
2. Лавандовые поля в «Охотном ряду»
Террасы торгового центра превратились в кусочек Прованса: ароматные поля лаванды, петунии и мягкие диваны для отдыха. По вечерам включают подсветку фонтанов.
3. Многоярусные сады Нового Арбата
Одна сторона улицы — тоннель из роз и гортензий, другая — белоснежные каплевидные конструкции с кленами и яблонями.
4. Ливанские кедры у Ленинки
Лестница перед Российской государственной библиотекой утопает в хвое кедров, сосен и дланевидных кленов. Идеальное место для уединенного чтения.
5. Холмы у ЦУМа
Здесь растут березы, гортензии и злаки, а по вечерам можно услышать соловьев — несмотря на шум города.
6. Лес на Лубянке
300 деревьев (рябины, сосны, клены), тропинки, напоминающие воду, и декоративные яхты — будто кусочек курорта в центре столицы.
7. Лимонный сад в Камергерском переулке
Цитрусовые деревья, оливки и пинии создают атмосферу Средиземноморья.
8. Старая Москва в Столешниковом переулке
Бугенвиллии, розы и клены в обрамлении старинных фасадов — прогулка здесь как путешествие в прошлое. Также можно увидеть цветущие бугенвиллеи, рододендроны, розовые кусты, фотинии.
9. Русская сказка на Никольской
Высокие березы, вязы и цветочные орнаменты, вдохновленные Покровским собором. Здесь воплотили в реальность настоящую русскую сказку.
10. Липы на Кузнецком мосту
Здесь можно увидеть семиметровые деревья, арки-цветники и «кружевная» галерея с ампельными растениями.
Фестиваль украсил 70 площадок, использовано более 500 000 растений. Многие из них после окончания сезона переедут в ботанические сады и на зимние фестивали, сообщается на сайте Mos.ru.