10 самых красивых садов Москвы: где найти тропики, лаванду и русскую сказку

В Москве прямо сейчас в разгаре ландшафтный фестиваль «Сады и цветы», который превратил столицу в цветущий оазис. Тысячи горожан и туристов гуляют среди водопадов, лавандовых полей и тропических зарослей. Рассказываем, где найти самые живописные уголки.





1. Водопады и тропики на Манежной площади





Восьмиметровый водопад, окруженный пальмами, бамбуком и экзотическими растениями, создает ощущение тропиков в центре Москвы. Здесь же — пруд с карпами, черепахами и зона отдыха с видом на Кремль. Это один из главных центров притяжения фестиваля.