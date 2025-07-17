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10 самых красивых садов Москвы: где найти тропики, лаванду и русскую сказку
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В Москве проходит ландшафтный фестиваль «Сады и цветы» Фото: Global Look Press / Сергей Смирнов
Детали

10 самых красивых садов Москвы: где найти тропики, лаванду и русскую сказку

В Москве проходит ландшафтный фестиваль «Сады и цветы»

Фото: Global Look Press / Сергей Смирнов

В Москве прямо сейчас в разгаре ландшафтный фестиваль «Сады и цветы», который превратил столицу в цветущий оазис. Тысячи горожан и туристов гуляют среди водопадов, лавандовых полей и тропических зарослей. Рассказываем, где найти самые живописные уголки.


1. Водопады и тропики на Манежной площади


Восьмиметровый водопад, окруженный пальмами, бамбуком и экзотическими растениями, создает ощущение тропиков в центре Москвы. Здесь же — пруд с карпами, черепахами и зона отдыха с видом на Кремль. Это один из главных центров притяжения фестиваля.

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Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru

2. Лавандовые поля в «Охотном ряду»


Террасы торгового центра превратились в кусочек Прованса: ароматные поля лаванды, петунии и мягкие диваны для отдыха. По вечерам включают подсветку фонтанов.

Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru

3. Многоярусные сады Нового Арбата


Одна сторона улицы — тоннель из роз и гортензий, другая — белоснежные каплевидные конструкции с кленами и яблонями. 

Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru

4. Ливанские кедры у Ленинки


Лестница перед Российской государственной библиотекой утопает в хвое кедров, сосен и дланевидных кленов. Идеальное место для уединенного чтения.

Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru

5. Холмы у ЦУМа


Здесь растут березы, гортензии и злаки, а по вечерам можно услышать соловьев — несмотря на шум города. 

Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru

6. Лес на Лубянке


300 деревьев (рябины, сосны, клены), тропинки, напоминающие воду, и декоративные яхты — будто кусочек курорта в центре столицы. 


7. Лимонный сад в Камергерском переулке


Цитрусовые деревья, оливки и пинии создают атмосферу Средиземноморья. 

Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru

8. Старая Москва в Столешниковом переулке


Бугенвиллии, розы и клены в обрамлении старинных фасадов — прогулка здесь как путешествие в прошлое. Также можно увидеть цветущие бугенвиллеи, рододендроны, розовые кусты, фотинии.

Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru

9. Русская сказка на Никольской


Высокие березы, вязы и цветочные орнаменты, вдохновленные Покровским собором. Здесь воплотили в реальность настоящую русскую сказку.


10. Липы на Кузнецком мосту


Здесь можно увидеть семиметровые деревья, арки-цветники и «кружевная» галерея с ампельными растениями.


Фестиваль украсил 70 площадок, использовано более 500 000 растений. Многие из них после окончания сезона переедут в ботанические сады и на зимние фестивали, сообщается на сайте Mos.ru.

#москва #цветы #туристический сезон #фестиваль
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