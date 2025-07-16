Депутаты захотели штрафовать россиян за поиск экстремизма в интернете и рекламу VPN. Чего ждать от нового закона

Группа депутатов внесла в Госдуму поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за использование VPN-сервисов и доступ к экстремистским материалам. Согласно документу, который должны рассмотреть уже 17 июля, россиян могут штрафовать за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним за счет VPN-сервисов, а также за рекламу этих сервисов. Подробнее — в материале Daily Storm.





Что предлагают





Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» (включая экс-депутата, а ныне врио губернатора Курской области Александра Хинштейна) Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также представитель «Справедливой России» Александр Терентьев.





Законопроект дополняет КоАП новой статьёй 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Параллельно ужесточается наказание по статье о рекламе — теперь под ограничения подпадут любые упоминания VPN-сервисов. Эксперты отмечают, что эти меры продолжат тенденцию к усилению контроля над интернет-пространством.





Каким будет наказание





Депутаты предлагают штрафовать граждан на 3–5 тысяч рублей за умышленный поиск запрещённого контента, в том числе с помощью технологий обхода блокировок. Особое внимание в проекте закона уделено рекламе VPN: за её распространение физлицам грозит штраф 50–80 тысяч рублей, должностным лицам — 80–150 тысяч, а компаниям — до полумиллиона рублей.





Законопроект уже столкнулся с критикой





Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с резкой критикой законопроекта. В своем Telegram-канале она заявила, что новый закон парализует 30% деятельности ее организации по мониторингу опасного контента.





«Интересно, а депутаты вообще видели количество «свастик» и «вентиляторов» в комментариях в соцсетях? Если школьник зашел в комменты и увидел это, его тоже штрафовать будут? Или, например, набрал в поиске VPN, то что?» — задается вопросом Мизулина.





Она напомнила, что федеральный список экстремистских материалов содержит 5473 позиции. И непонятно, как обычные граждане должны его знать. Она также указала, что под действие закона могут подпасть и сами депутаты, когда будут проверять обращения граждан о противоправном контенте.





«Ведь они нарушат закон, открыв ссылку из обращения. Умышленно», — рассуждает Мизулина.





Член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева также резко раскритиковала законопроект. В интервью Lenta.ru правозащитница заявила, что инициатива нарушит профессиональную деятельность ученых, юристов и журналистов.





«Это очень странные документы. Непонятно, как это все будет реализовываться. На мой взгляд, реализация невозможна без нарушения прав людей. Поиск каких-то материалов, ознакомление не могут быть преступлением», — подчеркнула Меркачева.





Она обратила внимание на практическую невыполнимость требований, если учитывать постоянное обновление реестра экстремистских материалов.





«Как человек должен быть в курсе, что что-то изменилось? Каким образом он должен мониторить? Каждое утро или как?» — говорит член СПЧ.





По ее мнению, без системы публичного оповещения о новых запретах закон превращается в ловушку для граждан.