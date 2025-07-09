Пес на пляже вне закона?

«А мне что, его в номере оставлять?!» — гневный комментарий под новостью собрал сотни лайков. И ни одного поста с удивлением. Потому что да — с 1 сентября 2025 года в России вводится запрет на посещение пляжей с домашними животными.
Штрафы, проверяющие, предостережения — все это часть нового закона МЧС «О безопасности людей на водных объектах». Его приняли еще в феврале, но говорить о нем начали сейчас — когда до его вступления в силу остались считаные недели.
Логика запрета проста: собаки могут разносить инфекции, пугать детей и мешать отдыхающим. Только вот звучит это не как забота, а как приговор. Особенно для тех, кто давно и мирно отдыхал на берегу с четвероногими друзьями.
«Все требования к пляжам и местам отдыха у воды направлены на обеспечение безопасности отдыхающих. Граждане могут находиться с домашними животными на берегах водных объектов вне зон, специально оборудованных для купания», — рассказали нам в пресс-службе ведомства.
Но на вопрос, кто будет следить за выполнением закона, в ведомстве ответа не дали. Пока, по всей видимости, никто.
Юрист Александр Хаминский предполагает: следить будут спасатели. У них и так полномочий немало — добавится еще одна обязанность.
«За нарушение будет штраф. Можно звонить в полицию — они обязаны реагировать. Но везде есть граница. Если это маленькая собачка на подушке — формально можно и не реагировать. А если это большая собака, которая бегает среди людей и пугает детей, — тогда нужно вмешаться», — объясняет он.
Впрочем, даже если будет вмешательство, непонятно, на каком основании и в каком порядке. В законе указано, что представители инспекции по маломерным судам смогут фиксировать нарушения и выносить предостережения. Но механизмов и протоколов нет.
Зато разбираться начали граждане — и очень активно. Соцсети полны негодования: «Почему я — ответственный хозяин, со всем набором правил — поводок, намордник, пакеты — вдруг оказался вне закона?»
Кинолог Владимир Уражевский не сдерживает эмоций.
«Это против всех норм. Даже бродячим собакам разрешено находиться в общественных местах, и их никто не контролирует. А хозяев, которые следят за животными, вдруг решили штрафовать? Это глупость. Лучше бы преступников ловили!» — возмущается он.
И подчеркивает: запрет бьет прежде всего по тем, кто берет на себя ответственность. По пожилым людям с питомцами, по семьям, где собака — почти нянька.
«Чем они хуже тех, кто распивает спиртное на пляже?» — задает резонный вопрос специалист.
Позиция зоозащитников — схожая. По мнению Ольги Еремеевой, берег это та же улица. Люди гуляют, едят, мусорят, напиваются. И никто не предлагает запретить людей.
«Да, кому-то может не понравиться, что после собак остаются следы. Но разве после людей не остаются? Собака может испугать ребенка — но и пьяный мужчина с бутылкой пугает не меньше. Только почему-то собак запрещают, а людям можно все», — говорит она.
Детский психолог Надежда Резенова признает: животные полезны для детей. Они помогают развивать эмпатию, чувствительность, особенно если в семье не ладятся отношения.
«Но нельзя игнорировать риски. Есть множество случаев, когда даже домашние собаки нападали на детей. Хорошие хозяева — да, гуляют по правилам. Но не все такие. И если вы пришли с огромной овчаркой, отпустили ее бегать среди голых людей и малышей — это уже не про любовь, это про безответственность», — подчеркивает специалист.
Она недоумевает, почему выделен именно пляж, ведь уже существует закон о выгуле животных в общественных местах.
А вот ветеринар Михаил Шеляков напоминает о зоонозных рисках.
«Бешенство, стригущий лишай, лептоспироз — все это может передаваться человеку. В воде — особенно. И да, иногда такие болезни заканчиваются инвалидностью», — предупреждает он.
С его точки зрения, контакт с животным через водную среду — всегда риск. И тут уже дело не в собачке, а в элементарной гигиене.
Но не все медики согласны с запретом. Вице-президент Московского общества защиты животных, санитарный врач Кирилл Горячев считает тревожность МЧС надуманной.
«Солнце — канцероген. Но мы не запрещаем людям загорать. Санитарные врачи склонны видеть угрозу везде. Это профессиональная деформация. Я сам врач и знаю, как это работает. Люди тоже переносят инфекции. Почему тогда не запретить самих людей?»
Он уверен: речь идет не о здоровье, а о дискриминации по стилю жизни.
«Это уже не про безопасность. Это про разделение на «правильных» и «неправильных». На тех, у кого есть собака, и тех, у кого нет».
Пожалуй, самый здравый голос в этой истории — депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он предлагает не запрещать, а организовать.
«Нужны отдельные зоны на пляжах — как в поездах, самолетах, ресторанах. Кто-то не хочет расставаться с питомцем даже на отдыхе. Это нормально. Но и другие люди не должны страдать. Поэтому — разделение зон, ясные правила, и всем хорошо».