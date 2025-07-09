Пес на пляже вне закона?

«А мне что, его в номере оставлять?!» — гневный комментарий под новостью собрал сотни лайков. И ни одного поста с удивлением. Потому что да — с 1 сентября 2025 года в России вводится запрет на посещение пляжей с домашними животными.





Штрафы, проверяющие, предостережения — все это часть нового закона МЧС «О безопасности людей на водных объектах». Его приняли еще в феврале, но говорить о нем начали сейчас — когда до его вступления в силу остались считаные недели.





Логика запрета проста: собаки могут разносить инфекции, пугать детей и мешать отдыхающим. Только вот звучит это не как забота, а как приговор. Особенно для тех, кто давно и мирно отдыхал на берегу с четвероногими друзьями.





«Все требования к пляжам и местам отдыха у воды направлены на обеспечение безопасности отдыхающих. Граждане могут находиться с домашними животными на берегах водных объектов вне зон, специально оборудованных для купания», — рассказали нам в пресс-службе ведомства.





Но на вопрос, кто будет следить за выполнением закона, в ведомстве ответа не дали. Пока, по всей видимости, никто.





Спасатели, штрафы и «маленькие собачки»





Юрист Александр Хаминский предполагает: следить будут спасатели. У них и так полномочий немало — добавится еще одна обязанность.





«За нарушение будет штраф. Можно звонить в полицию — они обязаны реагировать. Но везде есть граница. Если это маленькая собачка на подушке — формально можно и не реагировать. А если это большая собака, которая бегает среди людей и пугает детей, — тогда нужно вмешаться», — объясняет он.





Впрочем, даже если будет вмешательство, непонятно, на каком основании и в каком порядке. В законе указано, что представители инспекции по маломерным судам смогут фиксировать нарушения и выносить предостережения. Но механизмов и протоколов нет.