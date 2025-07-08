Из-за утечки аммиака могла получиться «бомба ого-го», но нам повезло: ученый объяснил, как удалось избежать катастрофы в Усть-Луге

В морском порту Усть-Луга в Ленобласти 6 июля во время разгрузочных работ на танкере произошла утечка аммиака. Минтранс назвал ее «незначительной», не уточняя объемы, и отметил, что никто не пострадал. Из-за утечки аммиака могла получиться «бомба ого-го», но нам повезло, поскольку сжиженный газ и аммиак растворились в воздухе, объяснил координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. Ученый также рассказал, как дорого могут обойтись спасательные работы и сколько они продлятся.





СМИ писали, что правоохранители рассматривают диверсию в числе возможных причин аварии. На танкере с помощью морского дрона якобы нашли две пробоины в машинном отделении. По словам источников изданий, металл был загнут внутрь, что может свидетельствовать о взрыве с внешней стороны корабля.





Официально следователи сообщили только об открытии уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что авария не угрожает жизни и здоровью населения.





Была угроза взрыва и отравления аммиаком





«Самое опасное, что могло случиться, но не случилось, — мог произойти взрыв. Поскольку в танкере могло быть до десятков тысяч тонн газа и в нем десятки тонн топлива, то есть аммиака, это могла бы быть бомба ого-го!» — сказал Daily Storm координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

Однако сжиженный газ и аммиак растворились в воздухе, искры не было, поэтому не произошло и взрыва, пояснил он.





«Второе по опасности — это отравление аммиаком. Его может принести туда, куда дует ветер, аммиаком можно отравиться», — предупреждает ученый.





К счастью, вблизи от причала нет населенных пунктов, работников порта эвакуировали, а у спасателей были противогазы.





Роспотребнадзор в день аварии сообщил, что не нашел в воздухе превышения аммиака. Пробы брали в деревнях Югантово (1,7 километра от места утечки), Красная Горка (1,9 километра ) и Сменково (2,4 километра ). Ведомство заверило, что продолжит контролировать состояние атмосферного воздуха.





Стоимость и длительность спасательных работ





Отверстие, через которое аммиак вытекает, скорее всего, закрыли спасатели, продолжил эксперт. Теперь нужно будет провести спасательные работы: выкачать из танкера газ и аммиак, а затем отбуксировать судно на ремонт.





«А сколько месяцев займут эти спасательные работы — я не знаю. Представляя местные условия и масштаб повреждения, сколько-то месяцев займут. Эта история долгая, эта история на миллиард рублей», — считает Шкрадюк.





4 августа 2020 года в порту столицы Ливана Бейруте произошел взрыв аммиачной селитры на складе. Погибли 214 человек, еще шесть тысяч человек были ранены, были повреждены жилые дома и офисы. Причиной взрыва назвали сварочные работы у склада с селитрой.