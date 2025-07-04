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А сколько еще ждать? Больные раком груди в Иркутске не могут получить свое лекарство
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А сколько еще ждать? Больные раком груди в Иркутске не могут получить свое лекарство

В Росздравнадзоре региона утверждают, что препарат есть в наличии

В Росздравнадзоре региона утверждают, что препарат есть в наличии Коллаж: Daily Storm
Коллаж: Daily Storm

Жители Иркутска с онкологией уже месяц живут без нужного лекарства. Об отсутствии препарата в региональном онкологическом диспансере возмущенные граждане заговорили в начале июня. Без эрибулина, необходимого для проведения химиотерапии, люди не могут начать бороться с болезнью.


По их словам, проблема с поставками возникла из-за импортного состава лекарства. Поэтому жителям области приходится платить бешеные деньги за долгожданный раствор или ждать очереди.


Но в региональном Росздравнадзоре сообщают, что якобы эрибулин давно есть в наличии.


«В настоящее время, а также в течение текущего года дефицита в отношении лекарственного препарата «Эрибулин» в регионе не наблюдалось, обращения граждан об отсутствии указанного препарата или невозможности его приобретения не поступали», — говорится в письме чиновников (есть в распоряжении Daily Storm).


По версии сотрудников регионального отделения Росздравнадзора, на 2025 год в Иркутский онкодиспансер лекарство было закуплено в достаточном количестве. В I полугодии — 600 упаковок, во II — 200 с учетом остатка. На данный момент имеется 239 упаковок.


Более того, в пресс-службе Росздравнадзора региона подчеркивают, что препарат не входит в перечень важных лекарств и не должен продаваться в аптеках в минимальном количестве.

«В отношении приобретения лекарственных препаратов, не входящих в перечень минимального ассортимента и товаров аптечного ассортимента, аптечные организации как самостоятельно хозяйствующие субъекты самостоятельно принимают решение», — уточнили в ведомстве.


В начале 2025 года сердечники стали жаловаться на отсутствие в аптеках амиодарона. Этот препарат необходим для стабилизации сердечного ритма. Чиновники из Росздравнадзора также утверждали, что препарат вот-вот снова появится на полках, однако его до сих пор практически невозможно найти в продаже. 

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#лекарства #медицина #иркутск #онкодиспансер
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