Куда исчезли комары из Подмосковья и при чем тут система ПВО

Жители Московской области отмечают, что не встречали комаров с начала июня, даже в болотистой местности и рядом с водоемами. Ученые объяснили Daily Storm, что виной тому похолодание и изменения погоды — уже второй год подряд тепло приходит раньше обычного. Эксперты также прокомментировали предположения в соцсетях о том, что причиной исчезновения насекомых якобы могла стать система противовоздушной обороны.





В последнюю неделю в Москве и Подмосковье наблюдается прохладная погода, ночью температура составляет около 10 градусов. А 22 июня стало самым холодным днем в столичном регионе за последние 42 года. Минимальная температура в Подмосковье на полюсе холода в Черустях составила всего 2,7 градуса.





«Для того чтобы комары размножались, мало того что влага нужна — нужно еще и тепло. <...> В начале июня комары как-то активизировались, потому что были теплые ночи и влаги было достаточно. А сейчас ночи холодные. Когда холодные ночи, комары, если они даже прилетели, не кусаются. Поэтому именно из-за низкой температуры у них нет возможности размножаться в большей степени, чем раньше», — объяснила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





В этом году, как и в прошлом, стало теплеть ближе к марту, а уже в апреле было сильное повышение температуры, напомнил энтомолог, эксперт Россельхознадзора Константин Китаев.





Вместе с приходом тепла сдвинулась и фаза развития всех насекомых. Если раньше пик их развития был в конце мая — начале июня, то сейчас он сместился ближе к началу мая.





Цикл развития комаров достаточно длительный, при хорошей температуре он может длиться до трех недель, говорит ученый.





«А когда наступают похолодания резкие, это тоже динамика температурная. Сначала тепло — комары развиваются, вылетают, идет волна. Потом откладывают яйца, потом похолодание наступает. И вот во время похолодания они плохо развиваются. Они, конечно, не гибнут все, но тем не менее идет задержка их развития. И только с наступлением теплой погоды опять пойдет волна — они снова продолжат свое развитие, вылупятся новые комарики, вылетят, будут спариваться, и самки будут кусать людей», — пояснил он.





После того как теплая погода продлится примерно в течение недели, комары появятся снова, предположил Китаев.





Отсутствие комаров не повлияет на птиц, которые ими питаются, заверил энтомолог.





«Нет птиц, которые питались бы только комарами. Комары волнами вылетают, другие насекомые тоже так же. Поэтому птицы питаются всем, что им попадется, всем, что в воздухе летает, разными насекомыми. Одни из самых распространенных — воробьи, скворцы — питаются больше вредителями, которые живут на листьях растений — всякими гусеницами, листоедами и так далее. На эти виды насекомых тепло не так сильно влияет, как на комаров», — добавил он.





Эксперт назвал выдумкой предположения в соцсетях о том, что причиной исчезновения насекомых якобы могла стать система противовоздушной обороны.





Когда начала быстро развиваться мобильная связь, ученые проводили эксперименты с пчелами и выяснили, что вышки сотовой связи и электромагнитное излучение не влияют на численность насекомых, отметил собеседник.





«Развитие мобильной связи и других видов излучений <...> — на насекомых это не влияет так, чтобы можно было сказать, что из-за этого их численность падает или еще что-то, или они теряются, не могут ориентироваться в пространстве. Такого нет! Поэтому и всякие меры ПВО (это же тоже излучение электромагнитное, там помехи сотовой связи, помехи спутниковой навигации) — тоже не влияют на насекомых так, чтобы их численность из-за этого уменьшалась. Поэтому тема эта — явно придумка», — заверил Китаев.