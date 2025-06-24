Увеличение штрафов для иноагентов, создание национального мессенджера и защита русского языка. Какие законы подписал Путин

Президент России Владимир Путин подписал сразу несколько новых законов. Они касаются использования русского языка на вывесках, ввода новых штрафов для иноагентов, расширения возможностей по блокировке счетов и ужесточения наказаний за отдельные виды преступлений. Также будет создан цифровой сервис. Подробнее — в материале Daily Storm.





Увеличение штрафов для иноагентов





Для иностранных агентов теперь предусмотрены повышенные штрафы. Граждан могут оштрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 100 тысяч до 300 тысяч, юридические — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Это касается случаев, когда иноагенты нарушают требования Минюста — например, если информация об их деятельности не помечена правильно или вообще отсутствует.





Также впервые ввели возможность заочного привлечения к ответственности. То есть человек может быть признан виновным и оштрафован, если находится за границей, даже без его личного участия в процессе.





Цифровой сервис и национальный мессенджер





По указу президента создается многофункциональный цифровой сервис, который будет выполнять функции мессенджера. Он должен быть основан на российском программном обеспечении. Через него можно будет общаться на русском языке и на языках народов России. В приложении будет доступна реклама на этих языках.





Сервис интегрируют с порталом «Госуслуги» и Единой системой идентификации и аутентификации. Это позволит пользователям получать информацию из своих документов — например, паспорта или студенческого билета.





Оператора платформы определит правительство РФ. Платформа должна набрать не менее 500 тысяч ежедневных пользователей. Для сравнения, у популярных мессенджеров миллионы активных пользователей в день.





Борьба с финансированием диверсий





В закон о противодействии легализации преступных доходов внесли изменения. Раньше механизм заморозки банковских счетов и имущества применялся только к тем, кто связан с терроризмом. Теперь его распространяют и на тех, кто подозревается в причастности к диверсиям, в том числе к финансированию таких действий.





Авторы закона указали, что важно повысить защиту объектов жизнеобеспечения, оборонных предприятий, энергетики и транспорта. По их словам, это связано с текущей общественно-политической обстановкой.





Наказание за публичную ненависть





Изменения коснулись статьи 282 УК РФ. Теперь уголовная ответственность за публичное возбуждение ненависти или вражды может наступить после одного административного правонарушения, даже если оно было давно. То есть больше не нужно, чтобы нарушение произошло дважды в течение года — достаточно одного случая, если ранее человек уже был привлечен к ответственности.





Это касается и тех, у кого была судимость за такие же действия, а также за пропаганду экстремизма, использование нацистской символики или призывы к насилию. Также дополнили норму, согласно которой уголовная ответственность наступает, если действия были связаны с оправданием насилия или угрозой его применения. Санкции остались прежними: штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до четырех лет или лишение свободы от двух до шести лет.





Отсрочка наказания для родителей





Изменения затронули статью 82 УК РФ. Ранее, если осужденный, которому дали отсрочку отбывания наказания из-за наличия малолетних детей или беременности, совершал новое преступление, суд автоматически отменял отсрочку.





Теперь решение принимает суд, учитывая тяжесть нового преступления. Если оно было совершено по неосторожности или относится к категории небольшой или средней тяжести, отсрочку могут оставить.





Запрет для детей открывать счета без согласия родителей





Подростки не смогут открывать счета в банках без согласия родителей. Соответствующий закон также подписал Путин. Нововведение позволит предотвратить совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетних с использованием их банковских счетов, считают инициаторы проекта.





Авторы отметили, что банки широко используют практику открытия счетов несовершеннолетними без письменного согласия их законных представителей, обосновывая такой порядок тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада. Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года.





Уголовная ответственность для дропперов





Подписан и указ о введении уголовной ответственности для так называемых дропперов — людей, которые помогают мошенникам выводить деньги. Например, они предоставляют свои реквизиты, чтобы перевести украденные средства.





К примеру, за передачу личной банковской карты за вознаграждение предусмотрен штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет.





Такая ответственность наступает, если человек сознательно получал за это деньги. Факт оплаты служит основным доказательством. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.





Защита русского языка





Путин подписал закон, который обязывает использовать русский язык на вывесках магазинов, кафе, офисов и в других местах, где люди получают услуги или совершают покупки. Информация, которая не является рекламой, должна быть написана только на русском языке.





Если организация хочет добавить текст на ином языке — например, на татарском, башкирском или любом другом, — это можно сделать, но он должен точно повторять русский вариант по смыслу, а также совпадать по цвету, размеру и типу шрифта. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года.





Также изменили закон об участии в долевом строительстве. Теперь названия новых жилых комплексов и других объектов недвижимости, которые используются в рекламе, должны быть написаны только на кириллице. Исключение сделали лишь для тех объектов, которые сданы или будут сданы до того, как новый закон вступит в силу.