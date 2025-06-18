Почему русские куклы никогда не станут Барби

Заявления о необходимости развивать отечественные бренды сегодня звучат от российских парламентариев все чаще. Под раздачу регулярно попадает и рынок игрушек — особенно импортных. Однако в то время как на федеральном уровне звучат лозунги о приоритете наших игрушек, российские производители кукол с трудом держатся на плаву. Почему же отечественные игрушки проигрывают в популярности западным, несмотря на патриотическую повестку?
Советский дизайн, скромный выбор и отсутствие поддержки
Отечественные куклы часто выглядят архаично — с «советским» лицом и в скучных нарядах. Причина — не в лености дизайнеров, а в сложной и дорогой технологии производства, на которую почти не выделяются средства. При этом от производителей требуют регулярно выпускать новинки.
Производители игрушек подчеркивают: они не хотят создавать клонов Барби, а стремятся к образам, которые будут отражать русскую внешность, манеры и ценности. Но сделать это без вложений и кадров все труднее.
«Во многих регионах сегодня есть программы поддержки индустрии детства. Они направлены на малый бизнес. Поэтому финансирование у нас свое. Но для крупных предприятий поддержка тоже предусмотрена, например помощь в инновационных разработках. Но мы пока не пользовались, пока обходимся своими средствами. Нам не хватает продвижения от государства. До СВО были задумки по продвижению российских игрушек, но они не начали действовать в виду определенных обстоятельств», — объясняют в компании «Весна».
Владелец Ивановской фабрики игрушки Дмитрий Котов подтверждает: до начала СВО им действительно выделили полтора миллиона рублей. Деньги вложили в производство, но вскоре ситуация резко изменилась — предприятие оказалось на грани банкротства. Восстановиться удалось лишь недавно.
«Государство должно активно участвовать в нашей деятельности. А нас никто не поддерживает. Мы через игрушку должны воспитывать детей. Почему про наши игрушки не снимают мультики? Без большой мультимедийной поддержки наши куклы так и останутся классикой на полках: их нужно оживить, вставлять в сказки. Барби тоже сначала не пользовалась популярностью после выхода. Нам надо учиться у Mattel, как продвигать свой бренд. А мы держимся пока только потому, что люди еще с советских времен остались. Хотя мы стараемся совершенствоваться», — утверждает Котов.
Импортные материалы, дефицит кадров и никакой помощи от «Сколково»
Как отмечают сотрудники «Весны», основная часть куклы делается из пластмассы, которую можно произвести в России. Однако глазные блоки и волосы — только импортные. Производство остается тяжелым физически, а квалифицированных и креативных специалистов не хватает. Именно поэтому в стране мало фабрик.
По словам Котова, они обращались за поддержкой в химзавод в Курске и в «Сколково», но получили отказ. А те инициативы, которые предлагает бизнесу рынок, по словам фабриканта, просто обременительны:
«Депутаты только говорят — и все. Нам же не нужно давать гранты, нас нужно поддержать госзаказами. Звонят, предлагают войти в клуб российских производителей игрушек, а что по итогу? За вход 50 тысяч, еще по 10 тысяч на что-то собрать. И зачем оно нужно?! Я лучше эти деньги на производство потрачу. Поэтому тяжело конкурировать с иностранными брендами», — сожалеет он.
Русская кукла — это ценности, а не идеальные пропорции
По мнению Котова, даже при наличии инвестиций российская кукла не должна и не будет копировать Барби:
«Зачем нам воспитывать их на Барби, когда у нас есть свои Барби, без анатомических признаков! Мы сохраняем свою историю в игрушке, а Барби сохраняет свою. Быть на кого-то похожим — это некрасиво. Мы не хотим подделывать модели. Российские куклы — законодатели классики, они сохраняют семейные ценности. Мы никогда не будем делать «Монстер Хай» (Monster High), наколки на руках. Иначе наши дети не будут понимать, что хорошо, а что плохо, кто мама, кто папа».
Тем не менее производители стараются соответствовать запросам современных девочек. У «Весны» появились куклы с более утонченными чертами лица: Мирэя и Золушка. У Мирэи, к примеру, есть даже чемодан — она путешественница. Есть и линейки профессий: врачи, логопеды, космонавты. К 80-летию Победы выпущены куклы Катюша и военные медсестры.
«У нас есть бесплатные экскурсии для детей на фабрику. Я когда вижу, как они реагируют на игрушки, я понимаю, зачем я этим занимаюсь. Конечно, на наши игрушки есть спрос. У нас практически нет плохих отзывов», — добавляет Котов.
Выбор на полках и борьба за внимание
Куклы «Весны» прочнее западных аналогов и часто поставляются в детсады и на фестивали. Но в крупных розничных сетях ассортимент невелик. Ивановская фабрика игрушки продает продукцию только через дилеров.
Зато Барби в магазинах — целые витрины: стоматолог, серфер, ветеринар, футболистка, вечерняя красавица. Есть и Кены. А вот «нашего» мужчину — Алешу — можно заказать только на сайте. Военные линейки также продаются онлайн.
Цены и идеология
По цене разница ощутима: базовая Барби стоит около двух тысяч рублей, наборы — от 2,5 тысячи до 12 тысяч. Куклы «Весны» — от 800 до 3700 рублей, но без дополнительных аксессуаров. Наборов с локациями нет, зато есть линейка пупсов.
Кстати, в Госдуме у Барби немало критиков. Депутат Мария Бутина считает продукцию Mattel инструментом ЛГБТ-пропаганды и предлагает запретить ее. Яна Лантратова, возглавляющая комитет по развитию гражданского общества, отмечает: в 2022–2023 годах компания Mattel направила миллион долларов на поддержку ВСУ. Под критику парламентария попали также куклы-монстры и игрушки в гробах, которые она считает носителями деструктивной идеологии.