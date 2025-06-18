Почему русские куклы никогда не станут Барби

«Во многих регионах сегодня есть программы поддержки индустрии детства. Они направлены на малый бизнес. Поэтому финансирование у нас свое. Но для крупных предприятий поддержка тоже предусмотрена, например помощь в инновационных разработках. Но мы пока не пользовались, пока обходимся своими средствами. Нам не хватает продвижения от государства. До СВО были задумки по продвижению российских игрушек, но они не начали действовать в виду определенных обстоятельств», — объясняют в компании «Весна».





Владелец Ивановской фабрики игрушки Дмитрий Котов подтверждает: до начала СВО им действительно выделили полтора миллиона рублей. Деньги вложили в производство, но вскоре ситуация резко изменилась — предприятие оказалось на грани банкротства. Восстановиться удалось лишь недавно.





«Государство должно активно участвовать в нашей деятельности. А нас никто не поддерживает. Мы через игрушку должны воспитывать детей. Почему про наши игрушки не снимают мультики? Без большой мультимедийной поддержки наши куклы так и останутся классикой на полках: их нужно оживить, вставлять в сказки. Барби тоже сначала не пользовалась популярностью после выхода. Нам надо учиться у Mattel, как продвигать свой бренд. А мы держимся пока только потому, что люди еще с советских времен остались. Хотя мы стараемся совершенствоваться», — утверждает Котов.





Импортные материалы, дефицит кадров и никакой помощи от «Сколково»





Как отмечают сотрудники «Весны», основная часть куклы делается из пластмассы, которую можно произвести в России. Однако глазные блоки и волосы — только импортные. Производство остается тяжелым физически, а квалифицированных и креативных специалистов не хватает. Именно поэтому в стране мало фабрик.

По словам Котова, они обращались за поддержкой в химзавод в Курске и в «Сколково», но получили отказ. А те инициативы, которые предлагает бизнесу рынок, по словам фабриканта, просто обременительны: