Израиль атаковал ядерные объекты Ирана: погибли военные руководители и ученые. Тегеран грозит жестким ответом

Погибли высокопоставленные военные и ядерные ученые





Согласно сообщениям иранского агентства IRNA, в результате ударов погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и ряд высших офицеров. Багери занимал должность начальника штаба КСИР с 2016 года, Салами возглавлял элитные силы Ирана с 2019 года.





По данным СМИ, также погибли представители научного сообщества: глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.





Операция «Нация львов»: Израиль объявил об атаке на ядерную программу Ирана





Израиль объявил об операции «Нация львов» (Am Kelavi) в ночь на 13 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждает, что у Ирана есть достаточно обогащенного урана для создания девяти ядерных бомб.





«Эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, пока мы не выполним миссию — отразить угрозу уничтожения, которая нависла над нашими головами», — говорилось в заявлении, опубликованном The Times of Israel.





В Израиле введено чрезвычайное положение. Запрещены собрания, приостановлена учебная и рабочая деятельность. Министр обороны Исраэль Кац объяснил эти меры возможным ответным ударом со стороны Ирана.





Армия Израиля ввела особый режим на всей территории страны, закрыто воздушное пространство. То же самое было сделано в Иране.





Удары по Натанзу и заявления Тегерана





Взрывы были зафиксированы на одном из ключевых объектов иранской ядерной программы — в городе Натанзе. По данным иранских властей, серьезных последствий нет, информация о радиоактивном загрязнении не поступала.





В Тегеране сообщили о гибели как военных, так и гражданских лиц. Представитель иранской армии пообещал «сильную пощечину» Израилю и США. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль «уготовил себе горькую и мучительную участь» и должен ожидать «сурового наказания».





Также, по информации иранского агентства NourNews, пять человек погибли, еще 20 получили ранения. Тела погибших были извлечены из разрушенного здания в Тегеране.





Представитель израильской армии сообщил, что в операции приняли участие около 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов.





Позже стало известно, что Тегеран запустил по Израилю свыше 100 дронов. Очевидцы опубликовали кадры с БПЛА в небе над Ираком. Йеменские хуситы также запустили беспилотники в сторону еврейского государства.