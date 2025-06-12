«Гораздо ниже приемлемых стандартов»: что не так с моделью «Боинга», рухнувшего в Индии после взлета?

Днем 12 июня Boeing 787 Dreamliner, направлявшийся в Лондон, после восьми минут полета рухнул на здание общежития для врачей недалеко от аэропорта города Ахмедабада. Погибли порядка 300 человек. Двум из 242 человек на борту по счастливой случайности удалось выжить.

Какие проблемы есть у этой модели самолета? Разбор от Daily Storm.





О модели





Boeing 787-8 стал первым вариантом в новой линейке Dreamliner от американской корпорации. Производитель публично представил проект в начале 2000-х, в 2009 году лайнер впервые поднялся в воздух, а в 2011-м новую модель авиакомпании запустили в первые рейсы.





Рухнувший в Индии самолет был построен в 2013 году, а введен в коммерческую эксплуатацию в начале 2014 года.





Авиаинциденты





В январе 2025 года 787-8 компании United Airlines внезапно потерял высоту во время полета над Кот-д'Ивуаром из-за отказа обоих инерциальных референсных блоков (компонент навигационной системы самолета). 38 человек тогда пострадали.





В июне 2021-го 787-8 British Airways получил повреждения, когда его нос ударился о землю во время стоянки в лондонском аэропорту Хитроу из-за технической неисправности, связанной с неправильной установкой штифта замка выпуска.





Другие инциденты включали утечки в гидросистеме и проблемы с закрылками. Кроме этого, в СМИ писали про незакрепленные сиденья и не до конца затянутые гайки и болты.





Скандалы





Представители авиакомпании KLM в 2019 году заявляли, что контроль качества на заводе в Южной Каролине (США) «гораздо ниже приемлемых стандартов». СМИ писали, что рабочие этого предприятия подали около 10 жалоб в регулирующие органы, описывая такие проблемы, как производство низкого качества, мусор, оставленный на самолетах, и попытки Boeing заставить замолчать сотрудников.





Также власти Италии начали уголовное расследование в отношении двух поставщиков. Их заподозрили в поставке некачественных сплавов, используемых при производстве 787.