Туры в Китай, неудавшийся бизнес по производству напитков и долги. Что известно о блогере Ареге Щепихине

Блогера Арега Щепихина задержали в Москве в рамках проверки на оскорбление чувств верующих и совершение действий, направленных на унижение достоинства. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, с 3 июня чеченские полицейские проводят проверку. Daily Storm собрал, что еще, помимо фотографий со знаменитостями, известно о блогере.





Щепихин в соцсетях называл себя стартапером и бизнес-наставником. В TenChat он указал место работы и должность — топ-менеджер «Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» (МСП). Однако данных о нем на сайте компании нет.





Подписчикам он предлагал оптовые поставки китайского чая, хвалился правом на дистрибуцию товаров бренда Supreme и пытался продать Красноярский керамзитовый комбинат. Свое объявление он сопроводил презентацией с преимуществами компании и показателями производства. Однако согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Щепихин не был ни учредителем, ни руководителем этой организации.





В 2014 году мужчина стал совладельцем компании «Мобиком». Профиль фирмы — оказание «персональных услуг». Организация была ликвидирована в 2020 году по решению ФНС.





В 2018-м в своем YouTube-канале он выложил несколько видео с выставки «Кантонская ярмарка», которая проходила в Китае. Щепихин анонсировал запуск туров на это мероприятие. В данный момент группа, посвященная поездкам в Поднебесную, неактивна, отзывов от клиентов нет.





Предприниматель также пытался запустить мобильное приложение ICON. Его блогер назвал «иконой стиля и вкуса», «виртуальным портным». После 2021 года Щепихин перестал публиковать новости об инновационном помощнике на своей странице в VK.





На имя Щепихина было зарегистрировано ИП. В 2012 году он планировал заняться производством напитков. В 2021 году получил разрешения, необходимые в том числе для продажи журналов, работы информагентств и образовательных услуг. Осенью 2024 года ИП ликвидировано.





Также у блогера были проблемы с кредиторами. В базе ФССП за ним числится долг в 23 тысячи рублей. Кроме этого, информация о задолженностях по микрозаймам упоминается в материалах Химкинского горсуда.