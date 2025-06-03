Могли ли водители фур не знать, что везут дроны, и почему их не смутило указание заказчика стоять с «товаром» на заправке? Отвечают эксперты ассоциации «Дальнобойщик»

Беспилотники 1 июня атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Дроны завезли на фурах, БПЛА вылетали прямо из них. В ассоциации «Дальнобойщик» объяснили Daily Storm, могли ли водители фур не знать, что везут дроны, и почему их не смутило указание заказчика стоять с «товаром» на заправке.





Водители двух фур рассказали правоохранителям, что перевозили каркасные дома в Мурманскую и Иркутскую области, пишут СМИ. По их словам, во время движения по телефону неизвестный указывал им, где и в какое время нужно останавливаться. Похожую информацию сообщили водители в Рязанской и Ивановской областях.





Судя по кадрам с мест ЧП, два взлета беспилотников происходили из фур, стоящих возле заправки и около придорожного кафе.





В ассоциации «Дальнобойщик» рассказали, что останавливаться возле заправок или на стоянках для перекладки грузов — регулярная практика, хотя и не очень законная.





«Это норма. Такое бывает часто, регулярно. Другое дело, что останавливаются для разгрузки не всегда на заправке. Обычно это какая-нибудь стоянка, хотя на многих стоянках запрещены перегрузки. Но вопрос оказания услуги в том, что она должна быть оказана, — только тогда за нее платят. А люди горячо оказывают услуги, чтобы кормить семьи», — говорит член ассоциации Игорь Пасынков.





Полиция часто ездит по трассам и следит, чтобы никто ничего не перегружал из одной фуры в другую на трассах или стоянках, но такие случаи все равно происходят. «Все понимают, что это (запрет. — Daily Storm) ерунда. В крайнем случае платят по три-пять тысяч рублей — и поехал дальше», — рассказал Пасынков.





Часто водитель не знает, что везет и для какой компании. По словам Пасынкова, около 80% перевозок осуществляют посредники — диспетчеры, логисты.





Член правления ассоциации «Дальнобойщик» Сергей Семеньков добавляет, что водитель чаще всего везет опечатанные контейнеры либо опечатанный кузов. А по правилам перевозок шофер не участвует ни в погрузке, ни в разгрузке.





«Если человек при загрузке получает груз под пломбу, то как он может отвечать за содержимое его кузова опломбированного? Его задача — привезти кузов, не участвовавший в ДТП, на место выгрузки и точно так же привезти нетронутую пломбу. А что находится внутри — за это отвечает грузоотправитель», — пояснил Семеньков.





Внутрь может заглянуть только инспектор ДПС на стационарном посту при проверке документов и при составлении актов о вскрытии опломбированного контейнера, подчеркивает эксперт. А если контейнер находится под таможенным режимом транзита и под таможенной пломбой — туда вообще не может заглянуть никто, кроме сотрудника таможни, отметил Семеньков.