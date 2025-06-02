Был на Майдане и долгое время жил в Киеве. Что известно о мужчине, подозреваемом в организации атак на российские аэродромы

В Киеве мужчина работал диджеем: в VK он выкладывал фрагменты своих выступлений: за пультом на сцене, на радио и в студии местного телеканала. В декабре 2013-го в своем профиле Тимофеев поделился селфи с Майдана Незалежности. На фоне можно увидеть баррикады и прутья с покрышками. Отдельно мужчина сфотографировал флаги Украины, «Правого сектора»* и Евросоюза. Кадры автор сопроводил националистическими лозунгами.





А в феврале 2014-го парень выложил «ориентировку» на Януковича и дополнил ее словами: «Гыгыгы... Поможем все вместе найти человека!»





В 2016 году Тимофеев женился на гражданке Украины Екатерине Щ. Расписались они в Киеве. В свидетельстве о браке Тимофеев указан с отчеством Игоревич, а в российской ориентировке его упоминают как Валерьевич. Какое-то время он жил в городе Миассе, а затем, судя по странице в соцсети, переехал в Челябинск. Там же работала тату-мастером и стилистом его жена (Daily Storm неизвестен ее актуальный статус, связаться с Екатериной нам не удалось).





Атака на аэродромы в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях произошла 1 июня, сообщили в Минобороны. В первых двух регионах в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.





По данным военного ведомства, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. В Минобороны добавили, что некоторые участники терактов задержаны.





* Признана террористической организацией и запрещена в России.