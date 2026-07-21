Аналитические сервисы зафиксировали снижение цен на Wildberries после атак на склады маркетплейса

Украинские беспилотники атаковали два крупных распределительных центра Wildberries в Котовске в Тамбовской области и в Электростали в Подмосковье в ночь на 18 июля. После атак в период 18–20 июля цены на все товары на маркетплейсе снижались до 5,7%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков.
18–20 июля цены на все товары с учетом скидки поставщика, цены со скидкой Wildberries, а также цены со скидкой Wildberries и кошельком WB уменьшились от 3,4% до 5,7%.
«Все три показателя уверенно пошли вниз, причем снижение с учетом скидок площадки оказалось более выраженным (около -5,7% против -3,4% у базовой цены)», — сообщили Daily Storm в аналитическом сервисе МР Manager.
«В день 18 июля наблюдалось небольшое расхождение — цена поставщика снизилась, а розничные цены со скидками выросли», — добавили аналитики. 16–17 июля все три показателя цен повышались от 1,76% до 2,57%.
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Глава Wildberries Татьяна Ким предложила предпринимателям, товары которых были уничтожены из-за атак на склады, льготные кредиты. Позднее Ким анонсировала «выплаты продавцам и другие меры финансовой поддержки».
Оценка ущерба и расчета выплат пострадавшим продавцам займет у Wildberries не менее 30 дней, считает президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев. «Для такой сложной и масштабной работы это довольно короткий и разумный срок», — пояснил он Daily Storm.
Дурдыев отметил, что по условиям публичной оферты маркетплейс не обязан компенсировать предпринимателям убытки «в случае теракта или других обстоятельств непреодолимой силы». «Это обычная рыночная практика, которая действует и у Ozon», — добавил он.
В Ассоциации считают, что добровольное решение Wildberries поддержать продавцов показывает «по-настоящему ответственный и человечный подход руководства компании к ведению бизнеса».
Пока неясно, чем объясняется небольшое снижение цен на маркетплейсе и может ли это быть связано с тем, что продавцы могли решить ускорить продажу товаров, или с обычной сезонной рекламной кампанией отдельных категорий товаров.
В ночь на 18 июля после атак на склады в Котовске и Электростали начался пожар. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек получили ранения. В Электростали пострадали 24 человека, один из них позднее скончался в больнице.