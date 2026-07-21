Аналитические сервисы зафиксировали снижение цен на Wildberries после атак на склады маркетплейса

Украинские беспилотники атаковали два крупных распределительных центра Wildberries в Котовске в Тамбовской области и в Электростали в Подмосковье в ночь на 18 июля. После атак в период 18–20 июля цены на все товары на маркетплейсе снижались до 5,7%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков.





18–20 июля цены на все товары с учетом скидки поставщика, цены со скидкой Wildberries, а также цены со скидкой Wildberries и кошельком WB уменьшились от 3,4% до 5,7%.





«Все три показателя уверенно пошли вниз, причем снижение с учетом скидок площадки оказалось более выраженным (около -5,7% против -3,4% у базовой цены)», — сообщили Daily Storm в аналитическом сервисе МР Manager.





«В день 18 июля наблюдалось небольшое расхождение — цена поставщика снизилась, а розничные цены со скидками выросли», — добавили аналитики. 16–17 июля все три показателя цен повышались от 1,76% до 2,57%.