Как связаны с Россией новые министры в правительстве Украины?

Верховная Рада 16 июля утвердила на должность нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого, до этого возглавлявшего национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины». Также парламент обновил состав правительства. У новых министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Николая Калашника и министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталия Безгина ранее украинские СМИ находили «российский след».





Виталий Безгин и родственники из Крыма





Масштабные кадровые перестановки глава Украины Владимир Зеленский объяснил сменой политической стратегии Киева. По его словам, теперь за каждым значимым направлением внешней политики будет закреплен конкретный чиновник.





Новым министром по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц стал 36-летний депутат Рады от «Слуги народа» Виталий Безгин. По сообщениям изданий, он родился и проживал в Крыму долгое время. Однако после 2014 года не посещал полуостров.





В 2023 году местные издания сообщали о том, что в 2020 году Безгин якобы оформил доверенность на распоряжение долей в квартире в Евпатории на свою родную тетю Герасимову Галину Витальевну. На момент заключения соглашения Герасимова была депутатом Госсовета Крыма от «Единой России».





Сейчас Герасимова Галина Витальевна — глава городского округа Евпатория — председатель городского совета. Связаться с ней на момент подготовки материала Daily Storm не удалось.





Из-за этой доверенности в 2023 году украинские СМИ обвиняли Безгина в сотрудничестве «с государственными изменниками и российской агентурой» во время военного конфликта. Он якобы нарушил статьи украинского Уголовного кодекса о коллаборационной деятельности, а также об оправдании агрессии России.





Сам Безгин тогда заявил: когда ему сообщили о наследстве в Крыму, он оформил доверенность по украинскому законодательству на родственницу «с целью отказаться от данного наследия от его имени». А тете он пригрозил, что она понесет ответственность за пророссийскую позицию.





Николай Калашник и российский бизнес





Министром восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины назначили 36-летнего председателя Киевской областной администрации Николая Калашника. Местные издания нашли у него «российский след» еще в 2025 году, когда он возглавил Киевскую областную администрацию.

В биографии Калашника было указано, что в 2011–2012 годах он работал таможенным брокером в ООО «Вент-Сервис». У этой компании якобы было дочернее предприятие в России — ООО «Аэростар МСК».





Антикоррупционные украинские СМИ со ссылкой на документы суда сообщали, что двоих учредителей «Вент-Сервис» осудили на два года условно за коллаборационную деятельность, связанную с Россией. Активисты также обвиняли компанию в завозе оборудования из РФ или Белоруссии во время СВО.





СМИ были обеспокоены, что Николай Калашник — выходец из компании, которая, вероятно, не до конца разорвала экономические связи с Россией во время военного конфликта.





Помимо этого, Верховная Рада назначила других членов правительства. Произошла ротация в министерстве по делам ветеранов, министерстве цифровой трансформации, министерстве юстиций и ряде других ведомств. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, которому прочили пост министра обороны, ушел в отставку. Его место занял глава Нацполиции Иван Выговский. А бывший премьер Украины Денис Шмыгаль сохранил пост министра энергетики и стал вице-премьером страны.





Прошлый кабинет министров с 2025 года возглавляла Юлия Свириденко. 14 июля 2026 года Верховная Рада отправила ее в отставку. Приоритетом работы правительства Свириденко было самостоятельное производство оружия на Украине.





Новый глава кабмина Сергей Корецкий заявил, что главными направлениями деятельности станут подготовка к отопительному сезону, укрепление обороны и защита инфраструктуры. Глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что опыт работы Корецкого в «Нафтогазе Украины» будет особенно полезен, когда страна «готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в истории».