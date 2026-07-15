Land Rover и Lexus за несколько миллионов: на чем ездят чиновники Ставрополья на фоне топливного кризиса

На фоне топливного кризиса и предложения губернатора Ставрополья пересадить чиновников на велосипеды Daily Storm изучил, на каких автомобилях передвигаются госслужащие региона. Хотя открытого перечня машин власти не публикуют, данные с сайта госзакупок позволяют составить картину автопарка.





Автобаза правительства края обслуживает седаны Toyota Camry, Skoda Superb, Volkswagen Passat B6 разных лет — от нулевых до начала 2020-х. Однако в контрактах значатся и дорогие внедорожники. Среди них — четыре Land Rover Range Rover, самый свежий 2023 года выпуска, с 4,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 530 л.с. и расходом около 12 литров на 100 км. Его стоимость на рынке превышает 14 миллионов рублей.





Также в госпарке — Toyota Prado (2004 и 2008), Land Cruiser 200 (2019) и Land Cruiser 300 (2021) с двигателем 415 л.с., расходом ~12 л/100 км и ценой от 7 до 11 миллионов рублей. Есть и Lexus LX500 2024 года — от 12 миллионов рублей. При этом в условиях топливных проблем и призыва к экономии такие машины выглядят как минимум неэкономичными.





Напомним, ранее губернатор Владимир Владимиров опубликовал видео, где он рассуждает о дефиците топлива на Ставрополье. Чиновник призвал коллег ограничить любые служебные поездки. По его подсчетам, ограничения позволят сэкономить около трех тысяч тонн топлива в регионе.





В разговоре с Daily Storm он признался, что готов идти на работу 40 минут, а бак его личного автомобиля сейчас пустой.