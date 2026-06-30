Перекупщики за неделю повысили цены на бензин в Крыму до 400 рублей за литр, выяснил Daily Storm. В объявлениях на «Авито», как и заверял ранее сервис, все прямые предложения о продаже топлива удалены. Но торговцы бензином, маскируясь, например, под продавцов канистр, продолжают предлагать свои услуги.





Неделю назад за литр 95-го бензина спекулянты просили в среднем 300 рублей. Сейчас же, как признаются предприимчивые крымчане, из-за сложной логистики им пришлось поднять ценник.





«Топлива в округе нет, надо ехать за ним далеко. Уже все раскупили запасы. Будет бензин через пару дней по 400 рублей за литр АИ-95», — сообщил продавец из Симферополя.





Его коллега из Керчи тоже продает бензин по 400 рублей за литр. Как признается крымчанин, даже на такую высокую цену есть хороший спрос. «Ранее продавал по 350. Но потом понял, что и за 400 разберут, кому приспичит. Надо учитывать, что и мне бензин достается нелегко. Возим из Краснодара топливо. Поймите, есть свои риски», — пояснил собеседник.





Еще один продавец, житель Джанкоя, согласился помочь с топливом по вполне еще лояльной в нынешних условиях цене — 320 рублей за АИ-95. Но, правда, с условием: заправиться покупатель должен минимум на сто литров. Как говорится, на мелочь нет размена.





В целом, изучая объявления в Сети, можно сделать вывод: число спекулянтов бензином на полуострове уменьшилось (или же они просто ушли в тень).





Процентов 90 из тех, кто продают пластиковые и металлические канистры на «Авито», в личных сообщениях отвечали корреспонденту Daily Storm, что топливом «не барыжат». «Бензином не торгую. Распродаю остатки канистр», — такими были классические ответы от продавцов.





Ранее Daily Storm писал, что жители Крыма на фоне проблем с топливом решили переоборудовать свои легковушки на газ. Цена вопроса — от 80 тысяч рублей. Но, как сообщили работники местных СТО, от клиентов нет отбоя.





Очереди на прием расписаны вплоть до августа, а газовые баллоны заканчиваются и новых поставок непонятно, когда можно ожидать. При этом на местных СТО пояснили, что пропан поставить не могут, в наличии есть только метан.





В Крыму с 21 июня прекращена реализация топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для граждан и организаций. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что исключение сделано для госслужб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность Крыма.