Глава Ставрополья, призвавший чиновников отказаться от машин, готов ходить пешком 40 минут на работу

Чиновники в Ставропольском крае стали ходить пешком после призыва губернатора «начать экономить с себя». Сам Владимир Владимиров признался Daily Storm, что он готов идти на работу 40 минут, а бак его личного автомобиля сейчас пустой.





«Я пешком хожу и не использую служебный автомобиль. Езжу на своей машине. Завтра с утра пешком на работу пойду. В моем авто топлива нет. Мне 40 минут до работы пешком. Нет никакого уровня комфорта у чиновников, поверьте», — сказал глава Ставропольского края.





Он рассказал, что уже получил информацию, вняли ли его рекомендациям поставить машины в гараж подчиненные: «Я сейчас в Москве. Мне с утра фотографии прислали. Около здания правительства ни одной служебной машины нет, кроме авто, закрепленных за девушками. Это мой заместитель, еще три министра и уполномоченный по правам ребенка. Им разрешено, ведь они девушки».





Губернатор признался, что его радует то, что его команда прислушалась к призыву пока ограничить поездки на авто. «Мы все-таки в одном коллективе живем и одно дело делаем!» — заметил он.





Но Владимиров подчеркнул, что опыт Ставрополья невозможно распространить на чиновников всей страны. «Все территории, исходя из своих соображений, должны решать. Ставрополь хоть и крупный город, но по расстоянию от края до края не очень большой, плотная застройка. А на северных территориях, где расстояния сотни километров, конечно, так [отказаться от машин] невозможно поступить», — пояснил глава региона.





В своем Telegram-канале Владимиров ранее опубликовал видео, где он рассуждает о дефиците топлива на Ставрополье. Чиновник призвал коллег ограничить любые служебные поездки. По его подсчетам, ограничения позволят сэкономить около трех тысяч тонн топлива в регионе. «Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить», — отметил губернатор.