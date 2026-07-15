В ФМБА отметили успехи «Московского долголетия» в заботе о когнитивном здоровье

Программа «Московского долголетия» доказала эффективность в улучшении памяти, внимания и снижении уровня стресса у участников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Всеволод Белоусов.





По его словам, здоровье мозга — основа активного долголетия, и без тренировки когнитивные функции ослабевают. Более года назад правительство Москвы совместно с ФМБА запустило программу с использованием технологий Федерального центра мозга и нейротехнологий. Анализ показал положительный эффект у большинства участников.





На основе результатов создана обновленная версия программы с увеличенным числом когнитивных тренажеров. Белоусов подчеркнул, что главная задача — сделать заботу о когнитивном здоровье доступной привычкой для старшего поколения.





«Главная задача программы — сделать заботу о когнитивном здоровье естественной и доступной привычкой среди старшего поколения», — сказал эксперт.





В проекте расширили программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья, ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В обновленную версию добавили тренажеры для улучшения памяти, внимания и мышления, а также обновленные курсы по снижению стресса и управлению эмоциями.