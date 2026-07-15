Суд отказал экс-замминистра Тимуру Иванову в контракте на СВО

Суд не позволил бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову заключить контракт для участия в СВО и выйти из колонии. Решение принял Мосгорсуд.





Судья не удовлетворил жалобу бывшего чиновника на решение Мещанского суда, который признал законным отказ Минобороны и военного комиссариата заключить с ним контракт на участие в специальной военной операции. Самого Иванова в зале не было.





Еще в июле 2025 года экс-чиновник подал заявление о желании служить в зоне СВО, но получил отказ. Адвокаты Иванова настаивали, что он готов к службе в любом штурмовом подразделении. Суд пришел к выводу, что возможность заключить контракт на СВО — это привилегия, а не способ искупить вину перед обществом.





Иванов занимал пост замминистра обороны с 2016 по 2024 год, курировал стройки. В июле 2025 года его приговорили к 13 годам колонии по делам о растрате и отмывании средств — речь шла о хищении более 216 млн рублей при закупке паромов для Керченской переправы и около 3,9 млрд рублей банка «Интеркоммерц». Кроме того, против него слушается дело о взятках на сумму свыше 1,35 млрд рублей.