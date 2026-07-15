ЕС прекратит давать убежище военнообязанным украинцам

Евросоюз с марта 2027 года прекратит предоставлять временную защиту новым заявителям из Украины, если они не выполнят воинскую обязанность. Это следует из заявления Совета ЕС.





В документе указано, что решение принято с учетом меняющихся оборонных потребностей Украины. Ограничение коснется только новых обратившихся и не затронет тех, кто уже пользуется защитой в странах ЕС.





Для получения статуса новым заявителям необходимо будет подтвердить исполнение воинского долга — например, паспортом со штампом о законном выезде или документом об освобождении от службы. Одновременно Совет ЕС продлил механизм временной защиты для украинских беженцев еще на год — до 4 марта 2028 года.