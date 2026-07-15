«Мосбилет» представил программу мероприятий ко дню рождения Маяковского

Сервис «Мосбилет» опубликовал программу мероприятий в честь дня рождения Владимира Маяковского 19 июля. Они пройдут в двух мемориальных квартирах и во дворе дома на Красной Пресне, где жила семья поэта.





В 13:00 — возложение цветов к могиле на Новодевичьем кладбище и к памятнику на Триумфальной площади с чтением стихов поклонниками. В Квартире в Студенецком переулке (дом 6) пройдут диалоги: в 13:00 — «Маяковский & Пастернак» об их творческом соперничестве, в 15:00 — «Маяковский & Булгаков» о мировоззрении и литературе, в 17:00 — экскурсия «К социализму в гости» о семье поэта, конструктивизме и советском быте.





Во дворе на Большой Пресне (Красная Пресня, 36): в 12:00 — выступление Любови Толкалиной и Юрия Чурсина с чтением стихов, в 16:30 — мастер-класс по ораторскому искусству, в 18:00 — поэзия под музыку в исполнении Евгения Петрова и Алексея Сусова, в 19:00 — творческая встреча с режиссером Антоном Непомнящим о спектакле «МаЯк». Кульминация — театральная постановка «Маяковский. Трагедия в стихах» с музыкой Сергея Летова в 20:30.





Билеты доступны на официальном портале «Мосбилет».