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Медведь загрыз мужчину в Магаданской области
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Медведь загрыз мужчину в Магаданской области

По информации СМИ, тело нашли без головы

Анна Иванова

Мужчина погиб в результате нападения медведя на окраине поселка Ола Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.


Следователи организовали доследственную проверку. По предварительным данным, днем 15 июля хищник напал на 62-летнего местного жителя недалеко от реки Ола — тот скончался на месте. На теле погибшего нашли множественные рваные раны, характерные для атаки дикого зверя.


Охотоведы ведут поиск животного — его планируют обезвредить. Как уточняет РЕН ТВ, у погибшего отсутствовала голова.

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#медведь #смерть #магаданская область