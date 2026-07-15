Медведь загрыз мужчину в Магаданской области

Мужчина погиб в результате нападения медведя на окраине поселка Ола Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.





Следователи организовали доследственную проверку. По предварительным данным, днем 15 июля хищник напал на 62-летнего местного жителя недалеко от реки Ола — тот скончался на месте. На теле погибшего нашли множественные рваные раны, характерные для атаки дикого зверя.





Охотоведы ведут поиск животного — его планируют обезвредить. Как уточняет РЕН ТВ, у погибшего отсутствовала голова.