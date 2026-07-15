Украина готовила теракт на нефтяном объекте в Нягани

Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области гражданина России, который по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт на нефтяном объекте в городе Нягань. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

По данным следствия, подозреваемый через мессенджеры установил контакт с украинской стороной и передавал сведения об объектах топливно-энергетического комплекса в регионе. Он забрал из тайника самодельное взрывное устройство, чтобы применить его на предприятии нефтяной промышленности, но был задержан при попытке скрыться недалеко от места закладки.

Возбуждено уголовное дело.