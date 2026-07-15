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FT: Украина купит у Китая комплектующие для дронов
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FT: Украина купит у Китая комплектующие для дронов

Деньги на это даст Евросоюз

Анна Иванова

Украина получила специальное разрешение на закупку китайских комплектующих для беспилотных летательных аппаратов за счет средств европейского кредита. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.


Речь идет о сумме 6 млрд евро — это первый в истории программы поддержки случай, когда Брюссель пошел на подобное исключение. По оценке издания, оно показывает проблему оборонной промышленности ЕС: несмотря на стремление наращивать собственные производственные мощности, союз продолжает зависеть от китайских цепочек поставок. 


Официально регламент кредита требует, чтобы закупаемая продукция происходила от европейских производителей, утвержденных партнеров или украинских предприятий и не противоречила интересам безопасности блока. Однако для контрактов с КНР было сделано исключение.

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#дроны #украина #евросоюз