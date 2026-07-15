США готовят санкции против Центробанка, «Сбера», ВТБ и Газпромбанка

США разрабатывают санкционные меры против ведущих банков России. Соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости.





Документ обязывает главу Белого дома ввести в отношении Банка России минимум два вида ограничений, а в отношении Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка — применить весь арсенал санкционных мер в полном объеме. Документ содержит прямой запрет для резидентов и компаний США на любые финансовые контакты с указанными структурами — от открытия корсчетов до операций через американскую банковскую инфраструктуру. Предусмотрены также заморозка активов в юрисдикции США, ограничения кредитования, экспортных лицензий и инвестиций.





Вместе с тем Минфин США оставляет за собой право отказаться от санкций в отношении иностранных банков, которые ведут крупные сделки с российскими организациями, если подобные ограничения нанесут ущерб экономическим или внешнеполитическим интересам Штатов.