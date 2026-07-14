Глава Минобороны Венгрии заявил о готовности «закрыть двери перед русскими»

Венгрия должна восстановить доверие своих международных партнеров, чьи интересы совпадают с венгерскими. Об этом заявил министр обороны страны Ромулуш Русин-Шенди в ходе панельной дискуссии по энергетике и стратегии в Будапеште, сообщает Telex.





«Венгрия должна восстановить доверие своих союзников, а что касается русских, то мы закрываем перед ними двери», — сказал глава ведомства.





По словам Русин-Шенди, ради этой цели Будапешт извинился перед Хельсинки за то, что предыдущее венгерское правительство затягивало вступление Финляндии в НАТО. Министр назвал те действия прежних властей неприемлемыми. Он также сообщил, что Венгрия планирует увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году, отметив, что на данный момент приоритетами для страны остаются образование и здравоохранение.





Ранее на саммите НАТО в Анкаре новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также заявил о намерении сделать Будапешт «надежным союзником» альянса и подтвердил планы по росту военных расходов к 2035 году. При этом Мадьяр уточнил, что Венгрия не станет поставлять оружие или отправлять войска на Украину, а продолжит оказывать только гуманитарную помощь.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя смену правительства в Венгрии, отмечал, что контакты между Москвой и Будапештом продолжатся, если новые власти займут прагматичную позицию.