Пропавших в Карелии детей нашли живыми

Пропавшие в Карелии 11-летний мальчик и 13-летняя девочка найдены живыми. Дети находились в Петрозаводске, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный поисковый отряд «Лиза Алерт».





Брат с сестрой ушли из дома в Кондопожском районе днем 13 июля и не вернулись назад. По информации Telegram-канала «Долго будет Карелия сниться», мать подростков ненадолго отлучилась в магазин, а по возвращении домой обнаружила исчезновение детей. Около семи часов вечера того же дня женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.





Ранее представители поискового отряда отмечали, что в последний раз несовершеннолетних видели на автодороге в 5 часов утра. Подростки планировали преодолеть пешком расстояние около 57 километров, чтобы добраться от Кондопоги до карельской столицы.





В настоящее время дети находятся в безопасности.