Новости
 18+
St
На сайте МОК снова стала доступна страница Олимпийского комитета России
18+
Новости

На сайте МОК снова стала доступна страница Олимпийского комитета России

Профиль российской организации появился на платформе впервые с 2023 года

Денис Герасимов
Профиль российской организации появился на платформе впервые с 2023 года

На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) восстановили страницу Олимпийского комитета России (ОКР). Этот раздел был заблокирован с 2023 года, когда членство российской организации в МОК временно приостановили.


Восстановление профиля указывает на фактическое возвращение ОКР в структуру международного олимпийского движения в качестве признанного национального олимпийского комитета, что соответствует принятым ранее рекомендациям. 


При этом действия МОК вызвали протест со стороны ряда европейских государств. Страны ЕС призвали лишить комитет европейского финансирования из-за решения допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2028 года.


Автором обращения в Еврокомиссию стала Эстония. Инициативу также поддержали Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания. Кроме МОК, под ограничения финансирования со стороны Евросоюза предлагается подвести Международную федерацию фехтования и Международную федерацию плавания.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#мок #олимпийский комитет #спорт