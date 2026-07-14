На сайте МОК снова стала доступна страница Олимпийского комитета России

На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) восстановили страницу Олимпийского комитета России (ОКР). Этот раздел был заблокирован с 2023 года, когда членство российской организации в МОК временно приостановили.





Восстановление профиля указывает на фактическое возвращение ОКР в структуру международного олимпийского движения в качестве признанного национального олимпийского комитета, что соответствует принятым ранее рекомендациям.





При этом действия МОК вызвали протест со стороны ряда европейских государств. Страны ЕС призвали лишить комитет европейского финансирования из-за решения допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2028 года.





Автором обращения в Еврокомиссию стала Эстония. Инициативу также поддержали Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания. Кроме МОК, под ограничения финансирования со стороны Евросоюза предлагается подвести Международную федерацию фехтования и Международную федерацию плавания.