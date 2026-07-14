В «Мосфото» появился новый раздел с архивными кадрами и историей реставрации памятников архитектуры

Новый цифровой раздел «Культурное наследие Москвы» запустили в городском медиабанке «Мосфото» (foto.mos.ru/kulturnoe-nasledie). Проект призван открыть новые возможности для изучения столицы и популяризации ее истории, сообщил Агентству городских новостей «Москва» историк искусств и член-корреспондент Российской академии художеств Петр Баранов.





Эксперт подчеркнул, что в городе сейчас реализуется множество инициатив — от выставок до конкурсов, — которые вовлекают москвичей разных возрастов в изучение архитектуры. Важно, что столичные памятники не просто реставрируют, но и активно включают в новые экскурсионные маршруты.





В новом онлайн-разделе собраны современные и уникальные архивные фотографии знаковых зданий, верифицированные исторические справки, а также детальная информация о том, как именно проходили восстановительные работы.





Пользователи могут изучать материалы как в расширенном формате, так и в виде коротких мини-статей. Сейчас разработчики готовят масштабное обновление платформы: базу данных дополнят информацией обо всех памятниках истории и культуры, которые специалисты отреставрировали в Москве за последние 15 лет.