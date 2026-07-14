Новости
 18+
St
В «Мосфото» появился новый раздел с архивными кадрами и историей реставрации памятников архитектуры
18+
Новости

В «Мосфото» появился новый раздел с архивными кадрами и историей реставрации памятников архитектуры

Историк искусств Петр Баранов отметил, что проект «Культурное наследие Москвы» увлечет горожан всех поколений

Daily Storm
Историк искусств Петр Баранов отметил, что проект «Культурное наследие Москвы» увлечет горожан всех поколений

Новый цифровой раздел «Культурное наследие Москвы» запустили в городском медиабанке «Мосфото» (foto.mos.ru/kulturnoe-nasledie). Проект призван открыть новые возможности для изучения столицы и популяризации ее истории, сообщил Агентству городских новостей «Москва» историк искусств и член-корреспондент Российской академии художеств Петр Баранов.


Эксперт подчеркнул, что в городе сейчас реализуется множество инициатив — от выставок до конкурсов, — которые вовлекают москвичей разных возрастов в изучение архитектуры. Важно, что столичные памятники не просто реставрируют, но и активно включают в новые экскурсионные маршруты.


В новом онлайн-разделе собраны современные и уникальные архивные фотографии знаковых зданий, верифицированные исторические справки, а также детальная информация о том, как именно проходили восстановительные работы.


Пользователи могут изучать материалы как в расширенном формате, так и в виде коротких мини-статей. Сейчас разработчики готовят масштабное обновление платформы: базу данных дополнят информацией обо всех памятниках истории и культуры, которые специалисты отреставрировали в Москве за последние 15 лет.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#реставрация #культура #памятники #мосфото