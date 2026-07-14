Новости
 18+
St
Путин заявил о снижении потребности России в иностранной валюте
18+
Новости

Путин заявил о снижении потребности России в иностранной валюте

Президент ответил на жалобы главы Якутии о том, что слишком крепкий рубль мешает регионам-экспортерам

Daily Storm
Президент ответил на жалобы главы Якутии о том, что слишком крепкий рубль мешает регионам-экспортерам

Потребность российской экономики в иностранной валюте сейчас ниже, чем в прошлые годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, комментируя текущий курс рубля.


В ходе беседы руководитель региона отметил, что для ориентированных на экспорт территорий сильное укрепление рубля создает сложности. По словам Николаева, якутские угольщики продолжают работу, но крепкий курс мешает продажам. Он выразил надежду, что рубль не останется «настолько сильным». 


В ответ Владимир Путин пояснил, что укрепление национальной валюты больше не несет прежних рисков, так как иностранная валюта «не нужна так, как раньше».


В мае Bloomberg назвал рубль самой укрепившейся валютой по отношению к доллару. Журналисты отметили, что укрепление рубля — неотъемлемая черта современной российской экономики, результат дисбаланса на финансовом рынке из-за санкций, а также жесткой денежно-кредитной политики. 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#курс рубля #экономика #путин #рубль