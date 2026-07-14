Путин заявил о снижении потребности России в иностранной валюте

Потребность российской экономики в иностранной валюте сейчас ниже, чем в прошлые годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, комментируя текущий курс рубля.





В ходе беседы руководитель региона отметил, что для ориентированных на экспорт территорий сильное укрепление рубля создает сложности. По словам Николаева, якутские угольщики продолжают работу, но крепкий курс мешает продажам. Он выразил надежду, что рубль не останется «настолько сильным».





В ответ Владимир Путин пояснил, что укрепление национальной валюты больше не несет прежних рисков, так как иностранная валюта «не нужна так, как раньше».





В мае Bloomberg назвал рубль самой укрепившейся валютой по отношению к доллару. Журналисты отметили, что укрепление рубля — неотъемлемая черта современной российской экономики, результат дисбаланса на финансовом рынке из-за санкций, а также жесткой денежно-кредитной политики.