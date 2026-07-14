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Минтранс разработал меры защиты флота в Азовском море из-за атак ВСУ на гражданские суда
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Минтранс разработал меры защиты флота в Азовском море из-за атак ВСУ на гражданские суда

На прошлой неделе погибли два моряка, 10 получили ранения

Daily Storm

Минтранс разработал меры по защите гражданского флота в Азовском море в связи с участившимися атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суда, сообщили в ведомстве. В случае необходимости грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.


Капитаны портов ведут работу по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов, говорится в заявлении. Судовладельцы, в свою очередь, предпринимают все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики.


На прошлой неделе в результате атак украинских беспилотников на гражданские суда в Азовском море погибли два моряка, 10 получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. 


По его словам, цель ударов — топливная блокада южных регионов России. Мирошник сообщил, что атакам подверглись десятки судов с горюче-смазочными материалами.

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