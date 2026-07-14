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В Карелии разыскивают двух подростков, которые ушли пешком в Петрозаводск
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В Карелии разыскивают двух подростков, которые ушли пешком в Петрозаводск

Волонтеры и полиция ищут 11-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру

Денис Герасимов

В Карелии организованы масштабные поиски двух несовершеннолетних — 11-летнего мальчика и его 13-летней сестры. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, дети планировали дойти пешком от Кондопоги до Петрозаводска, расстояние между которыми составляет около 57 километров.


Брат с сестрой ушли из дома в Кондопожском районе днем 13 июля и обратно не вернулись. Telegram-канал «Долго будет Карелия сниться» сообщает, что мать подростков ненадолго отлучилась в магазин, а когда пришла домой, детей уже не было. По данным ресурса, около семи часов вечера женщина обратилась с заявлением в полицию.


По данным регионального поискового отряда «Лиза Алерт», в последний раз пропавших подростков видели на трассе в 5 часов утра. 


В настоящее время их местонахождение остается неизвестным, к поискам привлечены сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

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