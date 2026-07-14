В Карелии разыскивают двух подростков, которые ушли пешком в Петрозаводск

В Карелии организованы масштабные поиски двух несовершеннолетних — 11-летнего мальчика и его 13-летней сестры. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, дети планировали дойти пешком от Кондопоги до Петрозаводска, расстояние между которыми составляет около 57 километров.





Брат с сестрой ушли из дома в Кондопожском районе днем 13 июля и обратно не вернулись. Telegram-канал «Долго будет Карелия сниться» сообщает, что мать подростков ненадолго отлучилась в магазин, а когда пришла домой, детей уже не было. По данным ресурса, около семи часов вечера женщина обратилась с заявлением в полицию.





По данным регионального поискового отряда «Лиза Алерт», в последний раз пропавших подростков видели на трассе в 5 часов утра.





В настоящее время их местонахождение остается неизвестным, к поискам привлечены сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.