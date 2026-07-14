Верховная Рада отправила правительство Украины в отставку

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Согласно законодательству, уход председателя правительства влечет за собой автоматическое сложение полномочий всех членов кабинета министров.





Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Денис Шмыгаль, который ранее уже занимал пост премьер-министра в 2020–2025 годах.





Сообщается, что кадровые перестановки происходят по инициативе президента Владимира Зеленского в рамках объявленного им обновления политической стратегии. Сама Юлия Свириденко, возглавлявшая кабмин с июля 2025 года, подтвердила, что ее отставка связана с решением главы государства осуществить перезагрузку исполнительной власти.

В кулуарах Рады и украинских СМИ активно обсуждаются новые назначения. По данным источников, уходящая с поста премьера Свириденко получила предложение стать послом Украины в США, однако ответила на него отказом.





Также сообщается о планах назначения Кирилла Буданова на должность министра обороны. В то же время окончательные кандидатуры на министерские посты и должность постоянного главы правительства пока официально не утверждены.