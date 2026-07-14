Путин спрогнозировал снижение ключевой ставки в условиях стабильности экономики России

Ключевая ставка в России должна снизиться, судя по макроэкономическим показателям. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.





Руководитель региона по итогам разговора с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной отметил, что ставка может уверенно снижаться.





«Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — сказал в ответ президент.





Ранее, 2 июля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможности для смягчения денежно-кредитной политики сохраняются. При этом она отметила, что пока не ясно, в какой мере и когда они будут использованы.





Следующее заседание совета директоров по денежно-кредитной политике пройдет 24 июля. Оно будет опорным, то есть ЦБ опубликует среднесрочный макропрогноз.





По итогам предыдущего заседания 19 июня Центробанк снизил ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых, указав на проинфляционные риски со стороны топливного рынка и фактора бюджетной политики.