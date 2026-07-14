Введенные Евросоюзом санкции против разработчика мессенджера MAX («Макс») являются абсолютно абсурдными и демонстрируют репрессивный характер политики ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Представитель Кремля подчеркнул, что Россия категорически не приемлет данные ограничения, и спрогнозировал площадке дальнейшее «успешное и бурное развитие». При этом в своем заявлении он никак не упомянул социальную сеть VK.





13 июля Евросоюз ввел санкции против холдинга VK и юридического лица, владеющего мессенджером MAX. В холдинге подчеркнули, что санкции не влияют на работу сервисов, и приложения остаются доступными для пользователей в обычном режиме.





Помимо этого, Дмитрий Песков отметил, что в Кремле вместе со всеми гражданами страны искренне рады успешной операции ФСБ, сотрудники которой смогли своевременно выявить и предотвратить масштабную серию украинских терактов на территории России. От лица государства пресс-секретарь президента выразил глубокую признательность представителям спецслужб за эффективную работу.