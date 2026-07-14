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В Роскомнадзоре заверили, что не ограничивали доступ к GitHub, Google и Apple
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В Роскомнадзоре заверили, что не ограничивали доступ к GitHub, Google и Apple

Пользователи в России жаловались на проблемы с доступом к сервисам

Иван Соколов

Пользователи из России пожаловались на то, что перестали открываться сайты Google, Apple и GitHub. В Роскомнадзоре оперативно сообщили Daily Storm, что ведомство никак не влияло на работу данных сервисов.


«Роскомнадзор не ограничивает доступ к GitHub, Google и Apple», — указывается в ответе пресс-службы ведомства.


Пик сообщений о неполадках пришелся на 10:00 по московскому времени. При этом официальных заявлений от РКН, провайдеров и компании тогда не поступало.


Пользователи отмечали, что поисковик Google открывается через VPN.


Предварительно, GitHub, Google и Apple были недоступны около часа. По данным Daily Storm, сервисы могли упасть из-за сбоев в работе интернета в Европе.


Позднее стало известно, что Apple, Google, GitHub и Samsung вновь заработали, а сайты доступны на тех же IP-адресах.

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