В Роскомнадзоре заверили, что не ограничивали доступ к GitHub, Google и Apple

Пользователи из России пожаловались на то, что перестали открываться сайты Google, Apple и GitHub. В Роскомнадзоре оперативно сообщили Daily Storm, что ведомство никак не влияло на работу данных сервисов.





«Роскомнадзор не ограничивает доступ к GitHub, Google и Apple», — указывается в ответе пресс-службы ведомства.





Пик сообщений о неполадках пришелся на 10:00 по московскому времени. При этом официальных заявлений от РКН, провайдеров и компании тогда не поступало.





Пользователи отмечали, что поисковик Google открывается через VPN.





Предварительно, GitHub, Google и Apple были недоступны около часа. По данным Daily Storm, сервисы могли упасть из-за сбоев в работе интернета в Европе.





Позднее стало известно, что Apple, Google, GitHub и Samsung вновь заработали, а сайты доступны на тех же IP-адресах.