МИД России опроверг слухи о введении «выездных виз» для граждан

Сообщения о возможном введении в стране «выездных виз» для российских граждан являются абсолютной ложью. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел РФ в специальной рубрике «Антифейк» на своем официальном сайте. Представитель ведомства Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала подобные публикации «полной ахинеей».





По данным дипломатического ведомства, дезинформацию в цифровое пространство целенаправленно вбросили ресурсы, признанные иностранными агентами, приурочив это к началу отпускного сезона.





Целью данной акции МИД назвал попытку спровоцировать искусственную панику среди населения. Дипломаты подчеркнули, что эта фальшивка используется далеко не в первый раз — аналогичные слухи министерству уже приходилось официально опровергать в 2015, 2020 и 2022 годах.





В министерстве особо напомнили, что право граждан свободно выезжать за пределы Российской Федерации закреплено на самом высшем уровне — частью 2 статьи 27 Конституции РФ.





Все реальные изменения в консульских и визовых вопросах строго регламентируются внутренним законодательством, указали дипломаты. МИД призвал граждан не поддаваться на провокации и доверять только информации, публикуемой на официальных ресурсах самого министерства и его Консульского департамента.