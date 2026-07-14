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Пользователи из РФ сообщили о недоступности поисковика Google
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Новости

Пользователи из РФ сообщили о недоступности поисковика Google

Официальных заявлений от компании и РКН пока не было

Daily Storm
Официальных заявлений от компании и РКН пока не было

Пользователи из России пожаловались на неработающий поисковик Google. Сбои в работе фиксирует Downdetector. Пик сообщений о неполадках приходится на 10:00 по Москве.


Официальных заявлений от РКН, провайдеров и компании не было. Отмечается, что остальные сервисы Google работают сейчас без сбоев.


13 июля Евросоюз ввел санкции против холдинга VK и юридического лица, владеющего мессенджером «Макс». В холдинге подчеркнули, что санкции не влияют на работу сервисов, и приложения остаются доступными для пользователей в обычном режиме.

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