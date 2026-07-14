Масштабный теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами против стратегического предприятия в жилом секторе Московской области, был успешно сорван сотрудниками ФСБ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, среди ключевых организаторов этой диверсионной сети числится известный блогер и рэпер Киевстонер (Альберт Васильев, внесенный в реестр террористов и экстремистов).





По данным силовиков, Служба безопасности Украины (СБУ) готовила дистанционный удар с использованием 35 FPV-дронов, оснащенных канадскими системами управления.





Беспилотники завезли в Россию контрабандным путем — их спрятали в партии испанской керамической плитки, прошедшей по маршруту Братислава — Седльце — Брест — Московская область. Всю партию хранили в арендованном ангаре в непосредственной близости от цели.





Российский гражданин, который арендовал помещение и был завербован украинской стороной, при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Другой предполагаемый исполнитель атаки успешно задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о теракте.





В ФСБ также уточнили, что к подготовке налета СБУ привлекла двух граждан Молдавии, успевших покинуть территорию РФ, и несовершеннолетних подростков, которым поручали массовую активацию SIM-карт.